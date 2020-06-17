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Новые схемы движения. Круговая развязка на площади Богушевича

17.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице изменилась схема движения на площади Богушевича - здесь делают круговую развязку, похожую на кольцо площади Бангалор. После завершения работ на развязке от площади Мясникова в сторону улицы Кальварийской  транспорт будет двигаться по трем полосам, повернуть на Немигу можно будет с одной полосы.
На участке уже идет наладка оборудования. А в первые дни после завершения работ на площади будут дежурить сотрудники ГАИ, чтобы контролировать перемещение транспортных потоков.

 
 
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В столице изменилась схема движения на площади Богушевича - здесь делают круговую развязку, похожую на кольцо площади Бангалор. После завершения работ на развязке...
 
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