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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые схемы движения. Круговая развязка на площади Богушевича В столице изменилась схема движения на площади Богушевича - здесь делают круговую развязку, похожую на кольцо площади Бангалор. После завершения работ на развязке...

В столице изменилась схема движения на площади Богушевича - здесь делают круговую развязку, похожую на кольцо площади Бангалор. После завершения работ на развязке от площади Мясникова в сторону улицы Кальварийской транспорт будет двигаться по трем полосам, повернуть на Немигу можно будет с одной полосы.На участке уже идет наладка оборудования. А в первые дни после завершения работ на площади будут дежурить сотрудники ГАИ, чтобы контролировать перемещение транспортных потоков.