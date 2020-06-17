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Литовцы опубликовали первые результаты проб воды, которые они взяли в Немане

17.06.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовцы опубликовали первые результаты проб воды, которые они взяли в Немане в районе Алитуса и Друскининкая в связи с массовым мором рыбы около Гродно в минувшие выходные, сообщает портал delfi.lt.


Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Согласно результатам исследований, предварительно, загрязнения сверх нормы воды Немана в Литве не зафиксировано. Однако окончательные результаты, касающиеся содержания, например, тяжелых металлов, токсичности и летучих органических соединений, будут получены позже.

Также в конце этой недели и в начале следующей будут взяты дополнительные контрольные образцы воды для сравнения.

Первые же результаты исследования показали уменьшение количества кислорода в воде, но его значение в Литве не достигло критической концентрации. Такое снижение могло быть вызвано высокой температурой воды в реке.

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Теги: Гродно
 
 
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Появились первые результаты проб воды, которые они взяли в Немане в районе Алитуса и Друскининкая.
 
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