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Литовцы опубликовали первые результаты проб воды, которые они взяли в Немане
17.06.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовцы опубликовали первые результаты проб воды, которые они взяли в Немане в районе Алитуса и Друскининкая в связи с массовым мором рыбы около Гродно в минувшие выходные,
Согласно результатам исследований, предварительно, загрязнения сверх нормы воды Немана в Литве не зафиксировано. Однако окончательные результаты, касающиеся содержания, например, тяжелых металлов, токсичности и летучих органических соединений, будут получены позже.
Также в конце этой недели и в начале следующей будут взяты дополнительные контрольные образцы воды для сравнения.
Первые же результаты исследования показали уменьшение количества кислорода в воде, но его значение в Литве не достигло критической концентрации. Такое снижение могло быть вызвано высокой температурой воды в реке.
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Появились первые результаты проб воды, которые они взяли в Немане в районе Алитуса и Друскининкая.
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