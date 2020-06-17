|
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
17.06.2020 18:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ частности, будет возобновлено пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча". Такое решение принял Кабинет министров Украины.
инфо: БелТА
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности, будет возобновлено пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча". Такое решение принял Кабинет министров Украины. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)