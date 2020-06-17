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В областной больнице Бреста для пациентов с COVID-19 перепрофилированы уже 12 отделений. Было два

17.06.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 17 июня 376 больных с подтвержденным COVID-19 получают лечение в Брестской областной клинической больнице, сообщает «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если изначально клиника принимала больных с COVID-19 только в двух отделениях, то сегодня — в двенадцати.

В первую очередь больные поступают в инфекционный корпус больницы. Здесь каждая койка оснащена консолью с клапаном подачи кислорода, что позволяет быстро реагировать, если состояние пациента ухудшается.

Сейчас в областной больнице находятся 7 тяжелых пациентов, нуждающихся в ИВЛ.

 
Теги: Брест
 
 
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376 больных с подтвержденным COVID-19 получают лечение в Брестской областной клинической больнице.
 
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