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В областной больнице Бреста для пациентов с COVID-19 перепрофилированы уже 12 отделений. Было два
17.06.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 17 июня 376 больных с подтвержденным COVID-19 получают лечение в Брестской областной клинической больнице, сообщает
Если изначально клиника принимала больных с COVID-19 только в двух отделениях, то сегодня — в двенадцати.
В первую очередь больные поступают в инфекционный корпус больницы. Здесь каждая койка оснащена консолью с клапаном подачи кислорода, что позволяет быстро реагировать, если состояние пациента ухудшается.
Сейчас в областной больнице находятся 7 тяжелых пациентов, нуждающихся в ИВЛ.
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376 больных с подтвержденным COVID-19 получают лечение в Брестской областной клинической больнице.
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