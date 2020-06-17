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В летний сезон в зоне обслуживания сельских врачей людей стало еще больше

17.06.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Активно сейчас идут работы на селе. В полях - аграрии, на своих территориях - дачники. Многие и вовсе уехали за город на самоизоляцию. А значит - в зоне обслуживания сельских врачей людей стало еще больше. Только в Могилевском районе таких 243 населенных пункта, плюс больше сотни садоводческих товариществ. 

Как за здоровьем людей следят в сельской местности - расскажет Андрей Ястребов.  Пластиковый щиток, две пары перчаток, маска, комбинезон. В такой экипировке выездная бригада 11-й Могилевской поликлиники сейчас работает ежедневно, несмотря на жару. Безопасность - превыше всего.  Задача на этот рабочий день - взять анализ на инфекцию у контактов первого уровня. Александр Галюжин - один из них. Первый тест был отрицательным. На 14-й день самоизоляции пришло время сделать повторный.  А это уже Дашковская участковая больница. В 15 минутах езды от Могилева. Как и многие медучреждения, в условиях работы с пациентами с пневмониями поделена на две зоны: чистую и грязную. Налажена здесь и работа с пациентами на дому. 

В летний сезон в зоне обслуживания сельских врачей людей стало еще больше

Особое внимание - пожилым людям


В маршруте докторов 5 населенных пунктов. В день выходит до 20 адресов. Особое внимание - пожилым людям. Выписку рецептов делают дистанционно. Если нет возможности забрать лекарства из аптеки, людям привозят их домой.  Врачи рекомендуют придерживаться правил самоизоляции, носить маску и чаще мыть руки. Больше находиться на свежем воздухе. 

К такой рекомендации все больше прислушиваются городские жители. Особенно летом: стараются провести свой отпуск на даче или в деревне. Ведь это хорошая возможность дышать свежим воздухом и минимизировать риски распространения инфекции.  

 
Теги: Могилев
 
 
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Активно сейчас идут работы на селе. В полях - аграрии, на своих территориях - дачники. Многие и вовсе уехали за город на самоизоляцию. А значит - в зоне обслуживания...
 
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