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В летний сезон в зоне обслуживания сельских врачей людей стало еще больше
17.06.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАктивно сейчас идут работы на селе. В полях - аграрии, на своих территориях - дачники. Многие и вовсе уехали за город на самоизоляцию. А значит - в зоне обслуживания сельских врачей людей стало еще больше. Только в Могилевском районе таких 243 населенных пункта, плюс больше сотни садоводческих товариществ.
Как за здоровьем людей следят в сельской местности - расскажет Андрей Ястребов. Пластиковый щиток, две пары перчаток, маска, комбинезон. В такой экипировке выездная бригада 11-й Могилевской поликлиники сейчас работает ежедневно, несмотря на жару. Безопасность - превыше всего. Задача на этот рабочий день - взять анализ на инфекцию у контактов первого уровня. Александр Галюжин - один из них. Первый тест был отрицательным. На 14-й день самоизоляции пришло время сделать повторный. А это уже Дашковская участковая больница. В 15 минутах езды от Могилева. Как и многие медучреждения, в условиях работы с пациентами с пневмониями поделена на две зоны: чистую и грязную. Налажена здесь и работа с пациентами на дому.
Особое внимание - пожилым людям
В маршруте докторов 5 населенных пунктов. В день выходит до 20 адресов. Особое внимание - пожилым людям. Выписку рецептов делают дистанционно. Если нет возможности забрать лекарства из аптеки, людям привозят их домой. Врачи рекомендуют придерживаться правил самоизоляции, носить маску и чаще мыть руки. Больше находиться на свежем воздухе.
К такой рекомендации все больше прислушиваются городские жители. Особенно летом: стараются провести свой отпуск на даче или в деревне. Ведь это хорошая возможность дышать свежим воздухом и минимизировать риски распространения инфекции.
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Активно сейчас идут работы на селе. В полях - аграрии, на своих территориях - дачники. Многие и вовсе уехали за город на самоизоляцию. А значит - в зоне обслуживания...
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