|
В белорусских детских лагерях и санаториях открылась первая смена
17.06.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпасительной альтернативой для детей особенно летом становится пребывание на свежем воздухе. Так, белорусские школьники уже отдыхают в детских лагерях и санаториях - открылась первая смена. В этом сезоне санитарные требования ужесточили: социальное дистанцирование, ежедневный медосмотр и масочный режим для персонала.
Об отдыхе с пользой - Юлия Хмель. Девиз отрядов, шарики в небо - торжественно открылась первая смена оздоровительного лагеря "Дружба". Девятилетняя Маша Звездова вместе с почти сотней ребят сюда прибыла накануне, уже успела освоиться, завести знакомства и обменяться первым впечатлением.
На территории лагеря - он расположился вблизи водохранилища Вяча - есть бассейн, тренажерный зал, воркаут-зона, площадки для спортивных игр. Более того, у каждой смены - она длится 18 дней - своя тематика. Первая - художественно-эстетическая, вторая - посвящена патриотическому воспитанию, а третья - спортивного направления.
Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в лагерях под контролем
Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в лагерях строгое и под особым контролем. Сегодня вице-премьер Игорь Петришенко проинспектировал сразу два оздоровительных учреждения в Воложинском районе. Первый в маршруте "Родничок", где отдыхают более 300 человек. Второй - "Борок". Здесь, кстати, сегодня торжественное открытие смены. В лагерях уверяют, что работают с учетом всех рекомендаций по предупреждению распространения COVID-19: социальное дистанцирование, постоянная дезинфекция и проветривание помещений. Спальные места детей находятся на расстоянии 1,5 метра.
Программы для детей скорректированы: больше времени на свежем воздухе
Программы для детей здесь тоже скорректированы, теперь ребята больше времени проводят на свежем воздухе. Кроме того, отдыхающих ежедневно осматривают, проверяют состояние здоровья и наличие инфекций. Так, в медпункте оборудованы два входа на всякий случай. Персонал в лагерях работает вахтовым методом. На протяжении всей смены вожатые будут находиться на территории оздоровительного учреждения и соблюдать масочный режим.
Этим летом оздоровятся более 250 тысяч школьников
Всего этим летом оздоровятся более 250 тысяч школьников, в том числе около 200 тысяч в лагерях с круглосуточным пребыванием. А их в нашей стране открыто более тысячи. И каждый претендует на свой неповторимый колорит. Все для того, чтобы дети не только отдохнули, но и получили максимальный заряд энергии и ярких эмоций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасительной альтернативой для детей особенно летом становится пребывание на свежем воздухе. Так, белорусские школьники уже отдыхают в детских лагерях и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)