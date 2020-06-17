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В белорусских детских лагерях и санаториях открылась первая смена

17.06.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасительной альтернативой для детей  особенно летом становится пребывание на свежем воздухе. Так, белорусские школьники уже отдыхают в детских лагерях и санаториях - открылась первая смена. В этом сезоне санитарные требования ужесточили: социальное дистанцирование, ежедневный медосмотр и масочный режим для персонала. 

Об отдыхе с пользой - Юлия Хмель. Девиз отрядов, шарики в небо  - торжественно открылась первая смена оздоровительного лагеря "Дружба". Девятилетняя Маша Звездова вместе с почти сотней ребят сюда прибыла накануне, уже успела освоиться, завести знакомства и обменяться первым впечатлением.

На территории лагеря - он расположился вблизи водохранилища Вяча - есть бассейн, тренажерный зал, воркаут-зона, площадки для спортивных игр. Более того, у каждой смены - она длится 18 дней - своя тематика. Первая - художественно-эстетическая, вторая - посвящена патриотическому воспитанию, а третья - спортивного направления. 


Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в лагерях  под контролем


Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в лагерях  строгое и под особым контролем. Сегодня вице-премьер Игорь Петришенко проинспектировал сразу два оздоровительных учреждения в Воложинском районе. Первый в маршруте  "Родничок", где отдыхают более 300 человек. Второй - "Борок". Здесь, кстати, сегодня торжественное открытие смены.  В лагерях уверяют,  что работают с учетом всех рекомендаций по предупреждению распространения COVID-19: социальное дистанцирование, постоянная дезинфекция и проветривание помещений. Спальные места детей находятся на расстоянии 1,5 метра. 


Программы для детей скорректированы: больше времени на свежем воздухе

В белорусских детских лагерях и санаториях открылась первая смена


 Программы для детей здесь тоже скорректированы, теперь ребята больше времени проводят на свежем воздухе. Кроме того, отдыхающих ежедневно осматривают, проверяют состояние здоровья и наличие инфекций. Так, в медпункте оборудованы два входа на всякий случай. Персонал в лагерях работает вахтовым методом. На протяжении всей смены вожатые будут находиться на территории оздоровительного учреждения и соблюдать масочный режим. 


Этим летом оздоровятся более 250 тысяч школьников


Всего этим летом оздоровятся более 250 тысяч школьников, в том числе около 200 тысяч  в лагерях с круглосуточным пребыванием. А их в нашей стране открыто более тысячи. И каждый претендует на свой неповторимый колорит. Все для того, чтобы дети не только отдохнули, но и получили максимальный заряд энергии и ярких эмоций. 

 
Теги: знакомства
 
 
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Спасительной альтернативой для детей  особенно летом становится пребывание на свежем воздухе. Так, белорусские школьники уже отдыхают в детских лагерях и...
 
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