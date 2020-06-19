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Курсы валют на 19 июня
19.06.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК ситуации на Белорусской валютно-фондовой бирже: доллар и российский рубль вновь прибавили в цене, евро подешевел. И на это утро: доллар 2 рубля 38 копеек, евро 2 рубля 68 копеек и 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.
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К ситуации на Белорусской валютно-фондовой бирже: доллар и российский рубль вновь прибавили в цене, евро подешевел. И на это утро: доллар 2 рубля 38 копеек, евро 2...
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