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Будет уже не так жарко. Погода в Витебске в выходные
19.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу ожидается 30-градусная жара, но в воскресенье уже станет прохладнее. Белгидромет также
В субботу — +28…30 °С. С утра ясно, без осадков, а днем возможны дождь и гроза.
В воскресенье на термометре будет уже +22…24 °С. Ожидается дождь с грозой.
В первые дни новой недели, по предварительному прогнозу, будет уже не так жарко, как на этой: +20…22 °С.
Хороших вам выходных, друзья!
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В субботу ожидается 30-градусная жара, но в воскресенье уже станет прохладнее.
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