Будет уже не так жарко. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В субботу ожидается 30-градусная жара, но в воскресенье уже станет прохладнее. Белгидромет также прогнозирует в выходные дожди и грозы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу — +28…30 °С. С утра ясно, без осадков, а днем возможны дождь и гроза.

В воскресенье на термометре будет уже +22…24 °С. Ожидается дождь с грозой.

В первые дни новой недели, по предварительному прогнозу, будет уже не так жарко, как на этой: +20…22 °С.

Хороших вам выходных, друзья!

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