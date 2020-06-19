В Дубровенском районе целая комиссия спасала голубя, запутавшегося в рыболовной леске

Источник материала: Tut.by

В Дубровенском районе спасли дикого сизого голубя, запутавшегося в рыболовной леске. От звонка в МЧС до освобождения птицы прошло около двух часов, рассказывают «Витебские вести».





Оршанец Алексей Бабаков с семьей отдыхал на озере Афанасьевское в Дубровенском районе и увидел в ветвях сосны на высоте примерно 15 метров голубя, который запутался в рыболовной леске. Мужчина позвонил в МЧС.

На озеро приехала комиссия по оказанию помощи диким животным. На дерево поднялся начальник местной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Марковский и с помощью палки отцепил леску. Когда голубя освободили из пут, главный ветврач района Дмитрий Проскуров обработал пораненные лапки и выпустил его на волю.

По мнению специалистов, птица, скорее всего, зацепилась на берегу за брошенный рыбаком кусок лески, а взлетев, попала в смертельно опасную ситуацию.

Этот случай еще раз говорит о том, что отдыхающим на природе очень важно не оставлять после себя мусор и посторонние предметы.