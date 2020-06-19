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Водный экологический маршрут по Днепру разрабатывают в Жлобинском районе

19.06.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Маршрут "Днепра-Бярэзінскі смык на шляху "з варагаў у грэкі" займет около 15 км и пройдет по Днепру с видами на живописные места до места слияния с Березиной и обратно. На пути предусмотрены остановки в обустроенных местах отдыха. Туристы также смогут ознакомиться с редкими представителями флоры и фауны.

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Маршрут "Днепра-Бярэзінскі смык на шляху "з варагаў у грэкі" займет около 15 км и пройдет по Днепру с видами на живописные места до места слияния с Березиной и...
 
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