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Водный экологический маршрут по Днепру разрабатывают в Жлобинском районе
19.06.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМаршрут "Днепра-Бярэзінскі смык на шляху "з варагаў у грэкі" займет около 15 км и пройдет по Днепру с видами на живописные места до места слияния с Березиной и обратно. На пути предусмотрены остановки в обустроенных местах отдыха. Туристы также смогут ознакомиться с редкими представителями флоры и фауны.
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Маршрут "Днепра-Бярэзінскі смык на шляху "з варагаў у грэкі" займет около 15 км и пройдет по Днепру с видами на живописные места до места слияния с Березиной и...
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