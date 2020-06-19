Водный экологический маршрут по Днепру разрабатывают в Жлобинском районе

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Маршрут "Днепра-Бярэзінскі смык на шляху "з варагаў у грэкі" займет около 15 км и пройдет по Днепру с видами на живописные места до места слияния с Березиной и обратно. На пути предусмотрены остановки в обустроенных местах отдыха. Туристы также смогут ознакомиться с редкими представителями флоры и фауны.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите