Наши люди. Каждый из них — профессионал

Источник материала: Радзiма





Без слесарей, сварщиков, токаря работа ПМК-86 «Водстрой» шла бы в разы медленней, уверен директор предприятия Михаил Былинский. И дело не только в том, что штат укомплектован, а в том, что кого ни возьми из этой команды — каждый профессионал. Как, например, токарь 6-го разряда Николай Серпиков. В «Водстрое» он уже лет семь, а до этого трудился на «Гомсельмаше», на участке, где выпускались кормоуборочные комбайны. «Николай Ефремович токарь на вес золота, блоху подкует, если надо», — говорит о нем руководитель. Николай Серпиков не только отремонтирует изношенные детали, он выточит любую новую: втулки, болты, муфты, пальцы — всё это ему под силу. Каждый станок в цехе он знает как свои пять пальцев, и рабочее место у него всегда в образцовом порядке. В токарном деле, да и в любом другом, считает он, иначе нельзя.







«Настолько идеально разровняет площадку — сделает из нее стекло. На бульдозер любого класса и вида посади — будет работать», — такими словами директор «Водстроя» охарактеризовал профессионализм и мастерство машиниста бульдозера Николая Манько. Николай Васильевич, как и многие в этой организации, универсальный специалист. Он не просто садится за руль и переключает рычаги, в своих машинах он знает каждый винтик и каждую гайку, потому что сам (конечно, помогают слесари) их ремонтирует, сам разбирает и собирает. Рабочих машин у Николая Манько две, мощный и габаритный Shantui используется пореже, нужно специальное разрешение для его провоза по дорогам, а маленький и более юркий ДТ-75 эксплуатируется чаще, он годится и песок с гравием загрузить, и разровнять грунт за экскаватором, и снег расчистить на территории предприятия. Всё это Николай Манько делает, от труда не бегает, если нет работы на бульдозере — согласен на любую другую. В общем, сидеть сложа руки не будет, простоев не любит. В ПМК-86 он в общей сложности уже 18 лет, с 1981 года, было время, что уходил надолго в «Жилкомхоз», но вернулся, и сейчас, говорит, всё устраивает и здесь, главное, что есть работа, есть объекты, есть куда приложить умения и опыт.







О слесаре Владимире Бухалове директор ПМК-86 тоже отзывается как о незаменимом работнике. Многолетний опыт, любовь к технике, которую он ремонтирует, серьезность в любом деле, за которое берется, заинтересованность в результате, владение новыми технологиями и умение применить, если нужно, дедовский способ — перечислять все качества, которые и делают Владимира Викторовича незаменимым, можно долго. Он специалист широкого профиля, и хоть в «Водстрое» в основном приходится иметь дело с бульдозерами и экскаваторами, «найдет подход» к любым агрегатам и к любым машинам. Владимир Бухалов незаменим еще и по хозяйственной части, всё у него ловко и умело получается: и столбы поставит, и пол заменит, и крышу починит (в организации привыкли обходиться своими силами). Потому и неоднократно поощрялся на самых разных уровнях, одна из последних наград, к примеру, — Благодарственное письмо Глусского райисполкома, полученное в марте этого года на районном слете передовиков.







Электрогазосварщик Юрий Пометников в глусском «Водстрое» 25 лет, неудивительно, что его считают здесь одним из самых опытных работников. В день, когда мы приезжали на предприятие, Юрий Викторович как раз трудился над новым перильным ограждением для моста, а вообще его умелым рукам подвластно всё: может сварить любые конструкции, от элементарных до самых сложных, владеет всеми видами сварочных аппаратов. В ПМК-86 предпочитают всё, что возможно, делать на месте, своими силами, а не заказывать с завода, и тут не обойтись без высококвалифицированного мастера. Заварить ковш? Сварить ограждение? Выехать на ремонт насосной станции? — Без проблем! Для выездов на объекты, кстати, здесь есть передвижная сварка. Директор ПМК-86 не припомнит, чтобы Юрий Пометников отказался что-то делать и заявил, что он не справится: этому человеку всё по плечу. И дисциплина у него отменная, ни в прогулах, ни в каких других неприятных вещах замечен не был.