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84 автомобиля подарили больницам Минской области

19.06.2020 19:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

84 новых автомобиля (легковые Geely)  - скорой помощи и  передвижные медцентры для  больниц Минской области. Сегодня ключи  накануне профессионального праздника на площадке  автозавода под  Борисовом  лично вручил губернатор Александр Турчин. Пополнение  автопарка районных клиник своевременное    для  оперативной и качественной  медпомощи даже в отдаленных деревнях, где сегодня  нет амбулаторий. Лучшие в профессии: врачи, медсестры, санитары и  фармацевты получили почетные грамоты, а главные врачи -  подарки для своих коллективов и пациентов.

Новые клиники строятся в районных центрах


Вирусная ситуация этого года показала, насколько важна  слаженная работа всех звеньев. Кроме опыта и знаний, надо укреплять и материально-техническую базу. Центральный регион постоянно держит эти вопросы на контроле.  Средства из  инновационного фонда уже направили на  закупку современного оборудования. Клиники его получат к концу года. А в каждой районной больнице планируют открыть  отделения современной диагностики, лечения, с комфортными палатами. Строятся и новые медучреждения.

В планах построить в Минской области и современную лабораторию, а из  резервного фонда поддержат  санэпидемслужбы области. Средства пойдут на покупку  20 авто.

 
 
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84 новых автомобиля (легковые Geely)  - скорой помощи и  передвижные медцентры для  больниц Минской области. Сегодня ключи  накануне профессионального праздника на...
 
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