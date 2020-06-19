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Новые клиники строятся в районных центрах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 84 автомобиля подарили больницам Минской области 84 новых автомобиля (легковые Geely) - скорой помощи и передвижные медцентры для больниц Минской области. Сегодня ключи накануне профессионального праздника на...

84 новых автомобиля (легковые Geely) - скорой помощи и передвижные медцентры для больниц Минской области. Сегодня ключи накануне профессионального праздника на площадке автозавода под Борисовом лично вручил губернатор Александр Турчин. Пополнение автопарка районных клиник своевременное для оперативной и качественной медпомощи даже в отдаленных деревнях, где сегодня нет амбулаторий. Лучшие в профессии: врачи, медсестры, санитары и фармацевты получили почетные грамоты, а главные врачи - подарки для своих коллективов и пациентов.Вирусная ситуация этого года показала, насколько важна слаженная работа всех звеньев. Кроме опыта и знаний, надо укреплять и материально-техническую базу. Центральный регион постоянно держит эти вопросы на контроле. Средства из инновационного фонда уже направили на закупку современного оборудования. Клиники его получат к концу года. А в каждой районной больнице планируют открыть отделения современной диагностики, лечения, с комфортными палатами. Строятся и новые медучреждения.В планах построить в Минской области и современную лабораторию, а из резервного фонда поддержат санэпидемслужбы области. Средства пойдут на покупку 20 авто.