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Последние новости обсуждают ведущие медиаэксперты страны в "Клубе редакторов"
19.06.2020 22:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак информационное поле реагирует на вскрытую схему махинаций в Белгазпромбанке? Все последние новости по полочкам разбирают профессионалы - ведущие медиаэксперты страны.
Когда дело перестало быть банковским и переросло в уголовное? Почему американцы вывели на чистую воду серые активы латвийского банка, а всплыл белорусский след?
Кто и зачем пытался заметать следы, уводя экономические вопросы в политическую плоскость? Технологии черного пиара и неотвратимый подход белорусского правосудия обсудим в подробностях.
Какую роль играют СМИ в театре политических действий. Продолжаем войну с фейками на конкретных примерах и говорим об истинных мотивах производителей дезинформации. Смотрите в
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Как информационное поле реагирует на вскрытую схему махинаций в Белгазпромбанке? Все последние новости по полочкам разбирают профессионалы - ведущие...
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