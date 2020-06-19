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Дмитрий Рыковский, завотделением 6-й клинической больницы Минска. Количество спасенных им жизней не сосчитать

В основе профессии - любовь к людям. 25 лет трудового стажа за плечами Валерия Кононкова

Клинический роддом Минской области и еще одна семья медиков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В преддверии Дня медицинского работника медалей удостоены лучшие в этой профессии В преддверии Дня медицинского работника, который в Беларуси отметят в это воскресенье, медалей и благодарностей Президента удостоены лучшие из лучших в этой...

В преддверии Дня медицинского работника, который в Беларуси отметят в это воскресенье, медалей и благодарностей Президента удостоены лучшие из лучших в этой профессии. В соответствии с указом Главы государства, за многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм 8 медиков удостоены медали "За трудовые заслуги", еще 18 специалистов - благодарности Президента. Медики сегодня на передовой в борьбе за каждую жизнь. Поэтому количество выздоровевших лучший для них подарок, а слова благодарности, особенно в преддверии профессионального праздника, это как приятный бонус.О буднях именитых врачей - репортажПо глазам и по походке сегодня узнают пациенты своих врачей. Защитный костюм, респираторы, очки - обязательные атрибуты медиков, работающих с COVID. Дмитрий Рыковский, завотделением 6-й клинической больницы Минска, в такой экипировке проводит не менее 4 часов в день. А дома и вовсе бывает только два раза в неделю. По родным скучает, но жена и дети понимают: сегодня глава семьи нужнее пациентам.Количество спасенных им жизней не сосчитать. Да и никогда, говорит, не ставил таких целей. Они в другом - помочь еще как можно большему количеству людей. А в условиях пандемии это желание звучит как миссия. И такой труд высоко оценивается, в копилку заслуг - благодарность Президента.Он и у операционного стола, и рядом с пациентом на ИВЛ. 25 лет трудового стажа за плечами Валерия Кононкова. Сейчас заведующего реанимационно-анестезиологическим отделением Могилевской больницы № 1. Это та самая перепрофилированная под COVID.Валерий Кононков из династии врачей. Пошел по стопам родителей. Кстати, сын Валерия Васильевича сейчас тоже на передовой, работают вместе.Главный врач Петр Мосько трудится здесь уже 17 лет. В одном коллективе вместе с супругой. Работа свела их вместе. Практически каждый день этой паре приходится решать самые различные задачи – пациенты сюда попадают непростые и к каждому нужен свой подход. Такая ответственность не пугает, наоборот мотивирует идти вперед.Благодаря слаженной работе коллектива под руководством Петра Мосько каждый год в стенах этого роддома на свет появляется около 4 тысяч малышей. О профессионализме главврача и спорить не приходится - удостоен медали "За трудовые заслуги". Благодарность - приятно. Но врачи признаются, считать награды не привыкли. Они просто выполняют свою работу.