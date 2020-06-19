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В преддверии Дня медицинского работника медалей удостоены лучшие в этой профессии
19.06.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преддверии Дня медицинского работника, который в Беларуси отметят в это воскресенье, медалей и благодарностей Президента удостоены лучшие из лучших в этой профессии. В соответствии с указом Главы государства, за многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм 8 медиков удостоены медали "За трудовые заслуги", еще 18 специалистов - благодарности Президента. Медики сегодня на передовой в борьбе за каждую жизнь. Поэтому количество выздоровевших лучший для них подарок, а слова благодарности, особенно в преддверии профессионального праздника, это как приятный бонус.
О буднях именитых врачей - репортаж Юлии Хмель.
Дмитрий Рыковский, завотделением 6-й клинической больницы Минска. Количество спасенных им жизней не сосчитатьПо глазам и по походке сегодня узнают пациенты своих врачей. Защитный костюм, респираторы, очки - обязательные атрибуты медиков, работающих с COVID. Дмитрий Рыковский, завотделением 6-й клинической больницы Минска, в такой экипировке проводит не менее 4 часов в день. А дома и вовсе бывает только два раза в неделю. По родным скучает, но жена и дети понимают: сегодня глава семьи нужнее пациентам.
Количество спасенных им жизней не сосчитать. Да и никогда, говорит, не ставил таких целей. Они в другом - помочь еще как можно большему количеству людей. А в условиях пандемии это желание звучит как миссия. И такой труд высоко оценивается, в копилку заслуг - благодарность Президента.
Дмитрий Рыковский, завотделением анестезиологии и реанимации 6-й городской клинической больницы г. Минска: "Что касается в принципе работы отделения, то более сплоченнее стало. Все мы дружно работаем все вместе в одной связке, т.е. весь коллектив, который больше 100 человек. В первую очередь, это не моя конкретная личная награда. Она все-таки касается всего отделения. Это я так больше позиционирую, потому что без своих коллег, без докторов, без медсестер, санитарок ничего бы не получилось".
В основе профессии - любовь к людям. 25 лет трудового стажа за плечами Валерия КононковаОн и у операционного стола, и рядом с пациентом на ИВЛ. 25 лет трудового стажа за плечами Валерия Кононкова. Сейчас заведующего реанимационно-анестезиологическим отделением Могилевской больницы № 1. Это та самая перепрофилированная под COVID.
Валерий Кононков из династии врачей. Пошел по стопам родителей. Кстати, сын Валерия Васильевича сейчас тоже на передовой, работают вместе.
Клинический роддом Минской области и еще одна семья медиковГлавный врач Петр Мосько трудится здесь уже 17 лет. В одном коллективе вместе с супругой. Работа свела их вместе. Практически каждый день этой паре приходится решать самые различные задачи – пациенты сюда попадают непростые и к каждому нужен свой подход. Такая ответственность не пугает, наоборот мотивирует идти вперед.
Петр Мосько, главврач клинического родильного дома Минской области: "Наша профессия налагает многократную ответственность, даже не двойную - многократную. Потому что это и жизнь, и здоровье матери. Это жизнь и здоровье ребенка, это благополучие семьи, это надежда на счастливое завтра семьи и нашего государства. Вот что такое наша профессия и ответственность за результаты нашей работы".
Благодаря слаженной работе коллектива под руководством Петра Мосько каждый год в стенах этого роддома на свет появляется около 4 тысяч малышей. О профессионализме главврача и спорить не приходится - удостоен медали "За трудовые заслуги". Благодарность - приятно. Но врачи признаются, считать награды не привыкли. Они просто выполняют свою работу.
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В преддверии Дня медицинского работника, который в Беларуси отметят в это воскресенье, медалей и благодарностей Президента удостоены лучшие из лучших в этой...
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