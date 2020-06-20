|
Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу
20.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу. Нас ожидают жара и грозы, сообщает Белгидромет Минприроды.
«В дневные часы 20 июня на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град», — сообщили синоптики.
При этом максимальная температура воздуха на большей части территории достигнет +30…32ºC.
В Минске также прогнозируют непогоду с грозой. ливнями и сильным ветром.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу. Нас ожидают жара и грозы, сообщает Белгидромет Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)