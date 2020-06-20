Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу

Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу. Нас ожидают жара и грозы, сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В дневные часы 20 июня на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град», — сообщили синоптики.

При этом максимальная температура воздуха на большей части территории достигнет +30…32ºC.

В Минске также прогнозируют непогоду с грозой. ливнями и сильным ветром.