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Старшая медицинская сестра Несвижской ЦРБ Ольга Ладято: Радуюсь, когда пациенты поправляются

20.06.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В воскресенье – День медицинского работника. К профессиональному празднику «НН» подготовили ​​серию материалов о людях, которым сегодня мы выражаем огромную благодарность за их самоотверженный труд.

Старшая медицинская сестра Несвижской ЦРБ Ольга Ладято: Радуюсь, когда пациенты поправляются

Любить свою работу важно в любом деле, особенно, когда оно непосредственно связано с людьми. Ведь человек всегда чувствует, когда ему искренне стараются помочь, а когда отрабатывают часы. С хорошим врачом или медсестрой бывшие пациенты с удовольствием поддерживают контакт, советуют обращаться к ним своим знакомым и родным.

Одна из тех, кто всегда вкладывает душу в свою работу, — старшая медицинская сестра  перепрофилированного инфекционного отделения № 4 Несвижской ЦРБ Ольга Ладято.

В медицинской сфере Ольга Александровна трудится 20 лет, придя в Несвижскую ЦРБ сразу по окончании Слуцкого медицинского колледжа по специальности «сестринское дело». И все эти годы вплоть до прошлого месяца О.А. Ладято работала в гинекологическом отделении. Сначала — палатной медсестрой, медсестрой процедурного кабинета и вот уже 11 лет — старшей медицинской сестрой.

— Специфика работы до перепрофилирования отделения была совсем другой, —  рассказывает Ольга Ладято, — у нас был хирургический профиль, гинекологические больные. В отделении в основном лежали беременные женщины, послеоперационные пациенты. Сейчас мы перешли на терапевтический профиль, лечим больных с пневмониями. Вначале было тяжело. Другой профиль работы, защитные костюмы — это ново для нас, но постепенно мы привыкли. Сложности есть в любой профессии. Главное — стараться выполнять свои обязанности. У меня в коллективе 14 человек — средний и младший медицинский персонал, — и все они молодцы. Хорошо делают свою работу. Во время смены профиля отделения нам очень помогало и во всем поддерживало руководство ЦРБ и работники других отделений. Я могла по любому вопросу обратиться к главной медсестре Диане Давыденко и получить дельный совет, помощь. Также большую помощь оказала главный врач Виктория Праженик. При перепрофилировании отделения, которое выпало на выходные дни, мы совместно разделяли потоки движения пациентов и медицинских работников, определяли, где будут «чистые», где «грязные» зоны. Ей всегда можно было позвонить и получить консультацию. За это я очень благодарна.

К выбору медицинской сферы героиню нашего материала подтолкнули родители:

— Мама говорила, что профессию нужно выбирать такую, чтобы она была полезна людям, — говорит Ольга Ладято. — И я последовала ее совету, решила поступать в медицинский колледж. Дальше там был конкурс на фельдшеров-акушеров, и я по нему проходила, но тут уже личные обстоятельства — замужество, рождение сына — подтолкнули меня остаться в сестринском деле. И я не жалею. Не представляю себя в другой профессии или специализации. Медсестра — это неотъемлемое звено работы с пациентами. Когда врач назначает лечение, именно она большую часть времени находится с пациентом, выполняет все предписанные назначения.

На вопрос о том, что радует в профессии больше всего, Ольга Ладято ответила так:

— Радуюсь, когда пациенты поправляются. И ты видишь, как важно то, что ты делаешь. Когда со мной идут по городу родные, отмечают, что практически каждая беременная девушка или девушка с коляской здоровается со мной. Они благодарны за помощь, и я благодарна им за то, что они ценят наш труд. Я люблю свою работу.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

 


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В воскресенье – День медицинского работника. К профессиональному празднику «НН» подготовили ​​серию материалов о людях, которым сегодня мы выражаем огромную
 
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