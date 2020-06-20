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В Гомеле прошла акция солидарности. Смотрите, что там происходило

20.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 июня в Гомеле прошла акция солидарности с задержанными оппозиционными политиками и участниками избирательной кампании. Люди вышли на акции во всех городах страны.


Еще до начала акции задержали члена инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую — гомельскую активистку движения «Матчын рух 328» Татьяну Каневскую. Женщина с приятельницей отошли выпить кофе, из машины вышли люди в штатском, предъявили ей какие-то документы и увезли.


Люди стали выстраиваться в очередь, а проезжающие водители автомобилей сигналили им в знак солидарности. Традиционно такое мероприятие не могло обойтись без милиции. На площадке у цирка было много сотрудников в «гражданке».


В это же время в городе развернули масштабный пикет за Александра Лукашенко, на котором присутствовало очень много профсоюзных лидеров, идеологов, руководителей предприятий.

А в это же время у цирка люди стали выстраиваться в цепь. В 19.00 милиционеры начали предупреждать участников акции о незаконности собрания. Люди в ответ кричали: «Это ваши действия незаконны!» и «Позор!».

Через полтора часа на улицах города появился ОМОН. Милиционеры вежливо просили людей уйти и оттесняли к цирку от сквера. Людей поднимали со скамеек и выпроваживали с остановки общественного транспорта.


В это же время около цирка начались первые задержания.

Несмотря на задержания, люди продолжают стоять и хлопать. Автомобилисты в ответ сигналят.

Напомним, 18 июня цепь солидарности прошла в Минске. Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси. «Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — говорили ее участники.

Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости. ГАИ частично перекрыла проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи люди стали расходиться.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Еще до начала акции задержали члена инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую - гомельскую активистку движения «Матчын рух 328» Татьяну...
 
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