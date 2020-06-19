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Воссозданная реликвия. Икона Святой Варвары снова на Брестчине
19.06.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Икона святой Варвары вернулась на Брестскую землюЗа последние несколько месяцев святому образу могли поклониться верующие в Витебске, Новогрудке, Барколабове и Минске. А сегодня икону привезли в приход Святого сердца Иисуса в деревне Пелище Каменецкого района. К слову, реликвию воссоздал по эскизам знаменитый мастер-ювелир Николай Кузьмич. Образ - единственный в мире, выполнен в сложнейшей технике. Весом почти 700 граммов, с тончайшими золотыми перегородками, которые невозможно увидеть невооруженным взглядом. Украшен драгоценными камнями и отделан французской эмалью. У иконы есть свой оберег, который спрятан на обратной стороне. Великомученицу Варвару широко почитают как православные, так и католики.
ксендз Антоний Антипенко, настоятель прихода Святого сердца Иисуса д. Пелище: "Святая Варвара является почитаемой не только католиками, римо-католиками, греко-католиками, а также православными и другими христианскими конфессиями. Она защищает нас от неизвестных болезней, от неожиданной смерти, защищает нас от всех недугов".
На создание образа святой ушло 8 месяцевПо словам мастера, прежде чем приступить к работе, он досконально изучил житие Святой Варвары. На создание образа ушло 8 месяцев. К слову, именно Николай Кузьмич воссоздал знаменитый крест Евфросинии Полоцкой, утерянный во время Великой Отечественной войны. Создал для него ставротеку - своеобразный футляр. А также раку для мощей белорусской святой.
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Икона святой Варвары вернулась на Брестскую землю За последние несколько месяцев святому образу могли поклониться верующие в Витебске, Новогрудке, Барколабове и...
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