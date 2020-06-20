|
Памяти Юрия Зиссера. В сети появился документальный фильм об органе Пинского костела
20.06.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сети появился документальный фильм о реконструкции органа Пинского костела, реставрировать который
Видео:
Это первый за четверть века документальный фильм об органах в Беларуси, сообщает
— Фильм рассказывает об историческом органе Пинского кафедрального костела, ставшем в прошлом году одним из центров притяжения в органной культуре Беларуси, — рассказал представить проекта «Органы Беларуси».
В начальной заставке сообщается, что фильм посвящается Юрию Зиссеру, благодаря которому в 2019 году был восстановлен орган Пинского костела.
До этой ленты об органах снимали фильм лишь в 1995 году — «Арганы Беларусі - Краявіды жыцця і смерці».
Напомним, Ольга Плесневич также снимала в Беларуси документальный фильм об уникальном органе, который находится в католическом храме апостолов Петра и Павла в деревне Медведичи Ляховичского района Брестской области. Этот фильм тоже скоро представят к просмотру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первый за четверть века документальный фильм об органах в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)