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Дайджест новостей северного региона

20.06.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии продолжают заготовку кормов. Способствует косовице и солнечная погода. Как современные технологии помогают на полях северного региона страны? Проект "Вторая жизнь" стартовал в Витебске, он поможет людям с ограниченными возможностями получить кулинарные навыки. И выставка изделий из керамики. Как возрождают старинное ремесло? Подробнее в дайджесте. 

Рассказывает Марина Романовская. Теплая погода позволила аграриям нарастить темпы работ на полях. В северном регионе страны планируют заготовить 134 тысячи тонн сена, почти 2 миллиона тонн сенажа и примерно столько же силоса. Медлить нельзя, ведь значительный объем кормов надо получить именно с первого укоса. Вместе с другой техникой на полях работают пресс-подборщики, которые заворачивают урожай в стрейч-пленку.  Так консервы для скота сохранят максимум полезных элементов. 

Проект "Вторая жизнь" реализуют Витебский дом-интернат для пожилых и инвалидов и политехнический профессиональный лицей. Преподаватели создают учебный курс для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, который поможет приобрести кулинарные навыки. Обучение будет проходить в доме-интернате. Курс рассчитан на 6 месяцев. 

От старинных образов  до современных мотивов. Глиняные свистульки, подсвечники, тематические композиции и расписные картины. Более 100 работ представила в Витебске мастер  из Бешенковичей Александра  Овчинникова. Несколько лет она занимается возрождением традиционной свистульки Придвинского края.  В коллекции  фигурки петушков, уток, мифические и сказочные персонажи. Во время открытия выставки состоялся мастер-класс, где можно было узнать секреты изготовления глиняной свистульки. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Аграрии продолжают заготовку кормов. Способствует косовице и солнечная погода. Как современные технологии помогают на полях северного региона страны? Проект...
 
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