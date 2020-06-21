В ряде стран прошли акции солидарности с белорусами. Посмотрите, что там было

Источник материала: Tut.by

19−21 июня акции солидарности в поддержку белорусов прошли во многих городах мира. Читатели прислали в редакцию видео и фото из разных стран. В основном люди собираются у белорусских посольств. Как проходят мирные акции — смотрите на фото и видео в материале.

19 и 20 июня: Киев, Берлин, Вильнюс, Гамбург

Первыми на акции солидарности с белорусами вышли киевляне — еще вечером в пятницу. По оценкам журналистов, участников пришло около двух десятков.



Фото: dsnews.ua



Фото: dsnews.ua

В субботу, 20 июня, мероприятия прошли в других городах Европы. Например, в Гамбурге (Германия) количество участников было небольшим, зато акция здесь выделяется. Люди пришли с тапками в руках — как сторонники команды Светланы Тихановской.

В Берлине участники акции пришли с большим количеством плакатов. В Вильнюсе, судя по видео, мероприятие получилось более «спокойным».

В Гааге (Нидерланды) также прошла акция. На видео участница объясняет прохожему, что это акция «солидарности с людьми в Беларуси». Видно, что мальчик держит в руках плакат в поддержку Виктора Бабарико.

Одна из участниц написала в своем Instagram: «Я понимаю, что это, конечно, несравнимо с тем, что происходит в Беларуси — тут мы можем собраться в относительно спокойных обстоятельствах. Тем не менее, меня радует, что хоть в какой-то мере можно выразить поддержку беларусам, моим друзьям и знакомым, людям, которые пострадали за выражение своих гражданских прав — право выбора, право на смену власти, право на свободу».

21 июня: Варшава, Москва

Самая массовая, похоже, акция «Цепь солидарности» получилась в Варшаве. Днем 21 июня около посольства Беларуси ожидалось около 150 участников. По оценкам читателей TUT.BY, в итоге людей собралось около тысячи. В процессе мероприятия цепь превратилась в стихийное собрание.

Организаторы акции написали: «18 июня в Минске был задержан кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико. Ранее были арестованы народный блогер Сергей Тихановский, лидеры оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский, Ольга Николайчик и другие. 21 июня в 12:00 несогласные белорусы Варшавы выйдут на мирный пикет солидарности с политзаключенными».



Фото: instagram.com/marie_zal

На видео обращают внимание, что милицию привезли на акцию, чтобы они «охраняли [участников], а не таскали».

Среди табличек, которые держали пришедшие люди, можно заметить надпись «Help us, Europe» (в переводе «помоги нам, Европа». — Прим. TUT.BY. После того, как акция началась, участники хлопали в ладоши и кричали «Жыве Беларусь!». Водители, проезжающие мимо, поддерживали акцию звуковыми сигналами.

Также 21 июня небольшая группа белорусов собралась в Москве. «Сегодня были у здания посольства. Нас совсем немного пока, но мы хотим показать свою солидарность», — написала нам Татьяна, одна из участниц.



Фото прислали читатели



Фото прислали читатели

Поздним вечером (по минскому времени) акции также запланированы в городах США. (Будет дополнено).