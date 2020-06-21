В Ганцевичах задержали женщину, имеющую ребенка-иждивенца

Источник материала: Tut.by

В Ганцевичах сотрудники местного РОВД задержали во время акции солидарности женщину, которая одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Это следует из обращения незарегистрированной правозащитной организации «Вясна» в Главное управление внутренней безопасности МВД.



Фото: ganc-chas.by

Накануне в Ганцевичах прошла акция солидарности. В ней приняли участие около 30 человек. В итоге было задержано около десятка человек, среди которых были сотрудники газеты «Ганцавіцкі час» и сайта «Першы рэгіён» (1reg.by) Сергея Багрова и Александра Позняка. Их будут судить за неподчинение милиции.

Среди задержанных оказалась и Алла Колесникович. По данным «Вясны», у женщины есть несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения. По белорусскому законодательству, арест не может быть применен к женщинам, имеющим ребенка-иждивенца. Эта гарантия вытекает из Конституции, согласно которой институт семьи находится под защитой государства.

«Вясна» в своем обращении в МВД просит «немедленно освободить женщину и принять меры для реагирования на сотрудников, которые вышли за пределы их полномочий».

Стоит отметить, что 5 июня в Минске задержали Елену Лазарчик, за участие в несанкционированном мероприятии при сборе подписей на Комаровке суд назначил ей 12 суток ареста. Днем ранее 15 суток ареста получил супруг женщины. У семейной пары есть 6-летний ребенок, и по закону мать не имели права наказывать административным арестом. После того как новость об этом появилась в СМИ, было вынесено новое судебное постановление, 8 июня Елену отпустили домой — арест заменили на штраф.