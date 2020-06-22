«Имя героя. Беларусь помнит». В творческом проекте «Гродзенскай праўды» и изданной на его основе книге – о подвиге героев, чьими именами названы улицы

Источник материала: Полымя





Начиная с января прошлого года, на страницах «Гродзенскай праўды» еженедельно выходили материалы проекта «Имя героя. Беларусь помнит», посвященного юбилею Великой Победы. В них – истории жизни и подвиги людей, в честь которых сегодня названы улицы областного центра и районных городов Гродненщины, рассказы о том, как сохраняется память о защитниках Отечества в сердцах благодарных потомков.





Начальники пограничных застав Виктор Усов, Феодосий Кириченко, Александр Сивачев, политрук Александр Шарипов, под руководством которых бойцы 86-го Августовского пограничного отряда первыми встали на пути врага в июне 1941, Ольга Соломова, Николай Волков, Василий Розанов, Иван Счастный, руководившие антифашистским подпольем, Михаил Белуш, в шестнадцать лет повторивший подвиг Александра Матросова, Алексей Антонов, уроженец Гродно, прославленный полководец, разработчик главных стратегических операций по освобождению нашей страны от фашистов, Герой Советского Союза Иван Лебедев, который после войны жил в Гродно и вел огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи, – память о жизненном подвиге этих и десятков других героев войны сохранена в названиях гродненских улиц.





В основу очерковых материалов о них на страницах «ГП» легли реальные сведения о боевых действиях военных лет, воспоминания очевидцев и комментарии историков.

Авторы изучали известные и неизвестные страницы истории, работали в архивах и музеях, встречались с людьми, которые посвятили себя сохранению памяти о героическом прошлом нашей страны, ведут большую поисковую работу, вовлекая в благородное дело подрастающее поколение.

Большой материал о героях собран в музеях и музейных уголках, которые есть на ряде предприятий и организаций, в большинстве учебных заведений Гродненщины. Это свидетельство того, что память о героях неподвластна времени, не сотрется и не ослабеет, передаваясь из поколения в поколение. Об этом также говорили в интервью журналистам горожане, которые живут на улицах, названных в честь героев войны.





Начавшийся на газетных страницах, проект органично переместился на сайт «ГП». В онлайн-формате его дополнили мультимедийные инструменты: видео и фотографии из архивов. Отдельным блоком проекта стали видеоинтервью, записанные с экспертом, занимающимся исследованиями периода Великой Отечественной войны.

Материалы газетного проекта «Имя героя. Беларусь помнит» легли в основу одноименной книги. Издание увидело свет в преддверии 75-летия Победы и рассказывает о героях Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы городов Гродненской области. На 400 страницах книги «Имя героя. Беларусь помнит», выпущенной редакцией областной газеты «Гродзенская праўда» по заказу и при поддержке областного исполнительного комитета, — имена более полутора сотен героев, мужественно сражавшихся и отстоявших независимость Родины. Сегодня память о них сохраняется в районных музеях, музеях и музейных комнатах учреждений образования и предприятий Принеманья. А теперь – и в уникальном книжном издании.

Книга стала прекрасным подарком жителям Принеманья к юбилею Великой Победы.

Книга «Имя героя. Беларусь помнит» будет не только учебным пособием для подрастающего поколения, она займет достойное место в библиотеках области, учреждениях образования.

Служба информации «ГП»