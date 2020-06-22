Следственный комитет: после инцидента в Молодечно возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В отношении участников потасовки с сотрудниками ОМОНа возбуждено уголовное дело. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 19 июня, во время акции «цепь солидарности» в городе Молодечно.



Фото: Настасья Уткина, «Рэгіянальная газета»

— В рамках возбужденного уголовного дела по статье 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь Молодеческим районным отделом Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в ведомстве.

От более подробных комментариев представители Следственного комитета отказались.

По статье 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) могут грозить исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Если это же действие сопряжено с применением насилия или с угрозой его применения, либо принуждением этих лиц путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий, наказание строже: ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Что случилось в Молодечно

Инцидент с сотрудниками ОМОНа произошел вечером пятницы 19 июня в центре Молодечно на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого.

Эта потасовка также стала резонансной из-за того, что на видео у одного из сотрудников ОМОНа заметили предмет, очень похожий на оружие.

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