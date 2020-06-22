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Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Санчук встретилась с населением агрогородка Барановичи и деревни Большие Туполы

23.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, 22 июня, с жителями деревень Барановичи и Большие Туполы Малюшичского сельсовета встретилась начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Санчук, которая ответила на волнующие сельчан вопросы и рассказала о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2020 года.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Санчук встретилась с населением агрогородка Барановичи и деревни Большие Туполы

Представитель районной вертикали власти отметила, что на сегодняшний день в райцентре проживает шесть тысяч человек, а в самом Кореличском районе — почти двадцать. В прошлом году родилось сто двадцать три ребёнка, что на шестнадцать детей меньше, чем в 2018-ом. Что касается текущего года, то за четыре месяца Кореличчина стала богаче на тридцать шесть малышей, что всего на один показатель меньше уровня прошлого года.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Санчук встретилась с населением агрогородка Барановичи и деревни Большие Туполы

Увеличилось в этом году и количество браков: их в районе зарегистрировано двадцать семь, что на четыре больше, чем в первом полугодии 2019 года. Положительная динамика наблюдается и среди пар, которые решили развестись: на данный момент их двадцать шесть, что на одну меньше за тот же период прошлого года.

Также Инна Санчук коснулась развития промышленности Кореличского района, рассказав о работе ОАО «Кореличи-Лён», Кореличского унитарного коммунального предприятия бытового обслуживания населения, РУП ЖКХ, а также Мирского и Ворончанского филиалов ОАО «Гродненский ликёро-водочный завод».

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Санчук встретилась с населением агрогородка Барановичи и деревни Большие Туполы

Виктория КОСТЮК
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Сегодня, 22 июня, с жителями деревень Барановичи и Большие Туполы Малюшичского сельсовета встретилась начальник отдела идеологической работы, культуры и по
 
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