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В аптеке Барановичей продавалась трава с психотропом

22.06.2020 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аптеке Барановичей продавалось растение, которое содержит в своем составе особо опасные психотропы, сообщает Минздрав.


Гармала обыкновенная. Фото: grodnonews.by

Растение рода Гармала обыкновенная российского производства продавалось в высушенном и расфасованном виде. Экспертиза показала, что в своем составе трава содержит особо опасные психотропные вещества гармалин и гармин. Продукцию изъяли, проводится проверка.

В Минздраве напомнили, что продажа травы гармала обыкновенная в белорусских аптеках запрещена в любом виде — в том числе, в составе смесей с другими растениями или продуктами.

 
 
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