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В аптеке Барановичей продавалась трава с психотропом
22.06.2020 16:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В аптеке Барановичей продавалось растение, которое содержит в своем составе особо опасные психотропы, сообщает
Растение рода Гармала обыкновенная российского производства продавалось в высушенном и расфасованном виде. Экспертиза показала, что в своем составе трава содержит особо опасные психотропные вещества гармалин и гармин. Продукцию изъяли, проводится проверка.
В Минздраве напомнили, что продажа травы гармала обыкновенная в белорусских аптеках запрещена в любом виде — в том числе, в составе смесей с другими растениями или продуктами.
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Товар изъят, проводится проверка.
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