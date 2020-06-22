В аптеке Барановичей продавалась трава с психотропом

Источник материала: Tut.by

В аптеке Барановичей продавалось растение, которое содержит в своем составе особо опасные психотропы, сообщает Минздрав .



Гармала обыкновенная. Фото: grodnonews.by

Растение рода Гармала обыкновенная российского производства продавалось в высушенном и расфасованном виде. Экспертиза показала, что в своем составе трава содержит особо опасные психотропные вещества гармалин и гармин. Продукцию изъяли, проводится проверка.

В Минздраве напомнили, что продажа травы гармала обыкновенная в белорусских аптеках запрещена в любом виде — в том числе, в составе смесей с другими растениями или продуктами.