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Житель Постав под видом старинных раритетов продавал камни и макулатуру
23.06.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Постав продавал в интернете несуществующие раритеты. Например, вместо царских монет отправлял покупателю макулатуру, а вместо старинного самовара — камни. Подробности истории
27-летний житель Постав размещал на интернет-площадке объявления о том, что продает старинные предметы: монеты, награды и другие артефакты. На самом деле этих вещей у него никогда не было, а фотографии для иллюстрации своего товара он просто находил в Сети.
Мошенник придумал такую схему: сразу получал от покупателя деньги, а потом отправлял ему посылку. И человека ждал «сюрприз». Так, житель Минской области вместо царских монет получил макулатуру, а лидчанин вместо старинного самовара — несколько булыжников.
Коллекционеры заплатили продавцу почти 300 рублей. Поняв, что это обман, обратились в милицию. Продавца несуществующих раритетов нашли.
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Мошенник придумал такую схему: сразу получал от покупателя деньги, а потом отправлял ему посылку. И человека ждал «сюрприз».
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