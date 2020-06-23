Житель Постав под видом старинных раритетов продавал камни и макулатуру

Источник материала: Tut.by

Житель Постав продавал в интернете несуществующие раритеты. Например, вместо царских монет отправлял покупателю макулатуру, а вместо старинного самовара — камни. Подробности истории рассказывает милиция региона.



Фото: УВД

27-летний житель Постав размещал на интернет-площадке объявления о том, что продает старинные предметы: монеты, награды и другие артефакты. На самом деле этих вещей у него никогда не было, а фотографии для иллюстрации своего товара он просто находил в Сети.

Мошенник придумал такую схему: сразу получал от покупателя деньги, а потом отправлял ему посылку. И человека ждал «сюрприз». Так, житель Минской области вместо царских монет получил макулатуру, а лидчанин вместо старинного самовара — несколько булыжников.

Коллекционеры заплатили продавцу почти 300 рублей. Поняв, что это обман, обратились в милицию. Продавца несуществующих раритетов нашли.

В милиции считают, что жертв у злоумышленника может быть намного больше. Если вы также пострадали от действий человека на фотографии, звоните по телефонам: 8 0 2155 2−10−02, +375 29 510−29−45 или 102.