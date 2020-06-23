ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У льва разодрана спина, из слона торчит арматура. В Гомеле снова повредили топиариев на Каскаде озер

23.06.2020 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вандалы снова повредили зеленые фигуры животных из искусственной «травы», которые установлены на каскаде озер в Волотове. Читатели TUT.BY прислали в редакцию фото испорченных топиариев.


Вот так жалко теперь выглядит фигура царя зверей.

А так вандалы надругались над слоном.


Напомним, два года назад в Волотове рядом с ивами у озер установили топиарии — зеленые фигуры животных, выполненные из материала, который долговечен и износоустойчив — так уверяли специалисты, но … недооценили «культуру» некоторых гомельчан.

Уже через несколько месяцев фигуры повредили вандалы. Зеленых животных подлатали, установили таблички с правилами поведения для отдыхающих. Но, похоже, тех мер оказалось недостаточно.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зеленые фигуры животных выполнены из материала, который долговечен и износоустойчив, уверяли специалисты, но … недооценили «культуру» некоторых гомельчан.
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Постав под видом старинных раритетов продавал камни и макулатуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика