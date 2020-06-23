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У льва разодрана спина, из слона торчит арматура. В Гомеле снова повредили топиариев на Каскаде озер
23.06.2020 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле вандалы снова повредили зеленые фигуры животных из искусственной «травы», которые установлены на каскаде озер в Волотове. Читатели TUT.BY прислали в редакцию фото испорченных топиариев.
Напомним, два года назад в Волотове рядом с ивами у озер
Уже через несколько месяцев
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У льва разодрана спина, из слона торчит арматура. В Гомеле снова повредили топиариев на Каскаде озер
Зеленые фигуры животных выполнены из материала, который долговечен и износоустойчив, уверяли специалисты, но … недооценили «культуру» некоторых гомельчан.
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