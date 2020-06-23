У льва разодрана спина, из слона торчит арматура. В Гомеле снова повредили топиариев на Каскаде озер

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вандалы снова повредили зеленые фигуры животных из искусственной «травы», которые установлены на каскаде озер в Волотове. Читатели TUT.BY прислали в редакцию фото испорченных топиариев.



Вот так жалко теперь выглядит фигура царя зверей.



А так вандалы надругались над слоном.





Напомним, два года назад в Волотове рядом с ивами у озер установили топиарии — зеленые фигуры животных, выполненные из материала, который долговечен и износоустойчив — так уверяли специалисты, но … недооценили «культуру» некоторых гомельчан.

Уже через несколько месяцев фигуры повредили вандалы. Зеленых животных подлатали, установили таблички с правилами поведения для отдыхающих. Но, похоже, тех мер оказалось недостаточно.