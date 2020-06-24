На этой неделе еще часть больниц страны начинают работу в обычном режиме после COVID-19

Источник материала: Tut.by

﻿﻿﻿﻿На этой неделе еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей начинают работу в обычном режиме, сообщили в Минздраве.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Минск

Поэтапное возобновление работы и коечного фонда проводится на этой неделе в 1-й больнице Минска. Здесь уже прекращен прием пациентов с COVID-19. С сегодняшнего дня в больнице проводится поэтапная дезобработка.

Напомним, что ранее в Минске возобновили свою работу Минский онкодиспансер, Больница скорой медицинской помощи и Городская гинекологическая больница.

Минская область

Минская областная детская клиническая больница с 15 июня возобновила работу оториноларингологических отделений для детей и взрослых, а с 22 июня — стоматологических отделений для детей и взрослых.

Планируется, что с 1 июля уже будет проведена поэтапная дезобработка и переведены на обычную работу специалисты хирургического детского отделения, в том числе урологического профиля, педиатрических отделений. С 1 июля же переходят на обычный режим работы детские неврологическое и офтальмологическое отделения, а также отделение микрохирургии глаза для взрослых.

В Столбцовской центральной районной больнице до 23 июня проведена санобработка части помещений, которые ранее были перепрофилированы под инфекционный госпиталь. Вернулись к обычной работе специалисты терапевтического отделения и дневного стационара поликлиники. Оказывают помощь пациентам и в реанимации.

Возвращаются к обычной работе и часть медицинских работников Клецкой центральной районной больницы. Из перепрофилированной весной в инфекционный госпиталь больницы несколько отделений, в том числе часть реанимации, проходят сейчас дезобработку и переходят в обычный режим работы.

А с 29 июня возвращаются к обычной работе специалисты нескольких отделений Копыльской центральной районной больницы.

Гомельская область

Поэтапное снижение заболевания регистрируется и в Гомеле. Ранее, весной, в связи с эпидемической обстановкой был перепрофилирован в инфекционный госпиталь Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер. В эти дни областной кожвендиспансер проходит санобработку, и с 25 июня специалисты возобновят плановую госпитализацию по оказанию дерматовенерологической помощи.

Витебская область

Центральные районные больницы Верхнедвинского, Городокского и Ушачского районов уже провели полную санитарную обработку и вернулись к оказанию профильной медицинской помощи.

Напомним, что ранее возобновили свою работу Витебский клинический онкодиспансер, Витебская областная клиническая больница, Витебский областной клинический специализированный центр, Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии, а также Докшицкая центральная районная больница.

Кроме того, с 22 июня возобновлена работа областного центра медицинской реабилитации на базе Витебского областного госпиталя инвалидов ВОВ «Юрцево». Весной этот центр был определен для проживания контактных лиц первого уровня из Оршанского региона, а чуть позже в госпитале проводилось лечение пациентов с пневмониями. Сейчас госпиталь постепенно начинает проведение медицинской реабилитации пациентам ортопедотравматологического, неврологического, онкологического профилей, а также продолжает реабилитацию пациентов после пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19.

С 15 июня возобновил обычную работу и Витебский областной детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветразь».