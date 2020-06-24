Изменения в Кодекс о браке и семье вступают в Беларуси в силу 1 июля. О главных новациях Кодекса рассказывает начальник главного управления юстиции облисполкома Елена Юргель

Источник материала: Вороновская газета





Укрепление семьи как основной ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущение ослабления и разрушения семейных связей;

построение семейных отношений на добровольном брачном союзе женщины и мужчины, равенстве прав супругов в семье, на взаимной любви, уважении и взаимопомощи;

установление прав детей и обеспечение их приоритета;

установление прав и обязанностей супругов, родителей и других членов семьи в соответствии с положениями Конституции Республики Беларусь, нормами международного права;

охрана материнства и отцовства, прав и законных интересов детей, обеспечение благоприятных условий для развития и становления каждого ребенка;

Это основные задачи законодательства о браке и семье в Республики Беларусь. Они всегда были и остаются в числе приоритетных в нашем государстве. Ведь семья – это одна из основ, на которой зиждется общество, а воспитывающиеся в ней дети – будущее страны.

Именно поэтому в Беларуси только в последнее время принято немало законодательных актов, направленных на поддержку семьи, материнства, детей.

С 1 июля текущего года вступают в силу очередные позитивные новшества, касающиеся семьи, – изменения в Кодекс о браке и семье. О главных новациях Кодекса «Гродзенскай праўдзе» рассказывает начальник главного управления юстиции облисполкома Елена Юргель.

– Изменения в законодательстве, как правило, обусловлены в том числе жизненными реалиями. Чем продиктована необходимость и своевременность новшеств в Кодексе о браке и семье, которые вот-вот вступят в силу?

– Семейные отношения, как и любые другие общественные отношения, не стоят на месте и развиваются параллельно с развитием общества. В связи с этим для полного обеспечения правового регулирования семейных отношений, а также совершенствования и развития брачно-семейного законодательства были внесены изменения в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Их цели – устранение пробелов в брачно-семейном законодательстве, затрудняющих реализацию положений Кодекса в практической деятельности, совершенствование правовых механизмов, позволяющих предупредить распад семьи, возникновение семейно-правовых конфликтов и другие При разработке нормативного документа учитывались тенденции, которые складываются у нас и в мире в брачно-семейных отношениях.







– На какие изменения стоит обратить особое внимание нашим читателям?

– Одна из современных новаций – медиация. С 1 июля при приеме заявления о расторжении брака орган, регистрирующий акты гражданского состояния, будет разъяснять супругам предусмотренные Кодексом о браке и семье условия, при наличии которых расторжение брака может быть произведено органом, регистрирующим акты гражданского состояния, а также их право на участие в информационной встрече с медиатором. Аналогичная процедура будет проходить и при подаче искового заявления о расторжении брака в суде: здесь супругам будут разъяснять право на добровольное урегулирование спора с участием медиатора, включая информационную встречу с медиатором, которая проходит до проведения непосредственно медиации.

Не секрет, что немалый процент разводов приходится на молодые семьи, прожившие вместе менее 5 лет. Расторжение брака – это процедура, требующая правового оформления в органах ЗАГС либо в суде; раздела имущества, определения порядка взаимоотношений с детьми и т.д. Конечно же, это эмоционально сложный для супругов и их детей процесс. Судья при принятии решения о расторжении брака вникает не только в правовую, но и моральную сторону дела.

Роль и задача медиатора при этом – оказать семьям психологическую помощь в преодолении возникших семейных конфликтов, предстоящих перемен в семейных взаимоотношениях, а также сохранении нормальных отношений между разведенными родителями и детьми.







Уже сегодня медиация — это доступный способ разобраться в семейных конфликтах, не доводя их разрешение до обращения в суд. Пока институт медиации в Беларуси еще не используется широко, так как не все его преимущества известны людям, и, соответственно, к нему, как ко всему новому, пока присматриваются. Поэтому внесенные в Кодекс изменения, позволят популяризировать медиацию как способ урегулирования конфликта с минимальными моральными и материальными потерями.

Вместе с тем, медиация не стала обязательной процедурой, предшествующей расторжению брака. Законодатель исходил из того, что невозможно принудить человека к взаимопониманию, прощению и примирению.

– Интересы детей, согласно нашему законодательству, всегда в приоритете при разрешении семейных споров. Какие новшества в этом плане внесены в обновленный Кодекс о браке и семье?

– Изменение, на которое хотелось бы обратить внимание – это возможность заключить соглашение о детях, путем его нотариального удостоверения. В настоящее время супруги только при расторжении брака либо признании брака недействительным могут заключить между собой Соглашение о детях в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для заключения мировых соглашений.

Однако такой подход к заключению Соглашения о детях не всегда позволяет обеспечить интересы супругов по воспитанию детей, а также интересы ребенка. С 1 июля такая возможность – заключить соглашение о детях появится и у родителей ребенка, которые не состояли в браке или брак между которыми уже расторгнут.







В Соглашении о детях родители могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок выезда из Республики Беларусь детей и иные вопросы воспитания и содержания детей, если это не нарушает права и законные интересы детей и других лиц и не противоречит законодательству.

– Как известно, при расторжении брака при наличии несовершеннолетних детей устанавливаются алименты на их содержание. К сожалению, практика показывает, что с их регулярной выплатой обязанными это делать родителями возникают вопросы. Эту тему затрагивают изменения в Кодексе?

– Проблем в правоприменительной практике с добровольной уплатой либо взысканием алиментов в судебном порядке немало.

Судебная практика показывает, что в большинстве случаев алименты в судебном порядке взыскиваются с лиц, не имеющих места работы, а соответственно, и не имеющих постоянного источника дохода.

Основной способ взыскания алиментов на содержание детей – удержание нанимателем на основании предписания судебного исполнителя либо заявления лица, уплачивающего алименты, сумм алиментов из заработной платы лица, обязанного их уплачивать, и перечисление их лицу, в пользу которого взыскиваются алименты.

Статья 104 КоБС дополняется частями, определяющими порядок уплаты алиментов, а также возможность уплаты их на будущее время с учетом положений, предусмотренных статьями 92 и 110 КоБС, в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

Предусмотрены и изменения подходов к расчету задолженности по алиментам должника, который официально не трудоустроен, а также в период пребывания его в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и военных формирований Республики Беларусь на срочной военной службе, прохождения им альтернативной службы.

В настоящее время привязка расчета задолженности по алиментам к заработной плате должника по предыдущему месту работы, к заработной плате, получаемой должником на момент начисления задолженности по алиментам, а также к средней заработной плате работников по республике признана необоснованной.







В случае, когда должник трудоустроен, но получает маленькую заработную плату (либо не получает заработную плату вообще, например, в связи с нахождением в отпуске без сохранения заработной платы) алименты подлежат оплате исходя из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Вместе с тем, когда должник не трудоустроен и у него вовсе отсутствует источник получения дохода в виде заработной платы, основой для расчета задолженности по алиментам выступает средняя заработная плата работников в республике. Следует отметить, что данный показатель (актуально для регионов) значительно превышает размер заработной платы, которую лицо может получить, трудоустроившись в данном регионе.

Вместе с тем могут иметь место уважительные причины отсутствия у должника работы (например, предшествовавшее сокращение). Также следует учитывать уровень безработицы (не всегда быстро должник может найти новую работу).

Таким образом, взыскание алиментов с должника, который официально не трудоустроен, исходя из средней заработной платы по последнему месту работы, а также исходя из средней заработной платы работников в республике может существенно нарушать интересы такого должника.

В этой связи установлен новый порядок расчета задолженности по алиментам, если должник не работал или не представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход. При этом расчет задолженности по алиментам производится исходя из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Эти и другие нововведения, которые начнут действовать с 1 июля 2020 года позволят нам в полной мере реализовать задачи, определенные законодательством о браке и семье.

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