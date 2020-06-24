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Наши люди. Привыкли работать с отдачей

24.06.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В цехе, где работает лесопильная линия «Мебор», у Артёма Гизуна самое высокое место — его кабинка бригадира с пультом управления находится под потолком, откуда всё хорошо видно. Но ни в коем случае это не значит, что бригадир просто наблюдает и отдыхает, его главная задача — смотреть, чтобы линия работала без сбоев, не останавливалась, чтобы не было брака, а в случае поломки он и сам помогает наладчику ее устранить.

Бригадиром станочников (кроме него, в бригаде еще шесть человек) Артём стал недавно, меньше двух месяцев назад. Да и в самом Глусском лесхозе он работает всего год, пришел сюда после армии, а до того была учеба в Бобруйском лесотехникуме. Тем не менее и этого времени хватило, чтобы характер парня, его отношение к делу оценили руководство и коллеги. «Он молодой, но очень ответственный, думающий, не из таких, кому лишь бы смену отбыть, — говорит мастер цеха деревообработки Николай Параховник. — За оборудованием смотрит, как за своим личным, с бригадой нашел общий язык. Краснеть и ему самому, и за него не приходится. Парень очень толковый и перспективный». Сам Артём о карьерных перспективах пока не задумывается, говорит, только успел освоиться в роли бригадира, но одно знает точно: на каком бы месте ты ни был, работать надо, и работать не спустя рукава, а с отдачей.

Наши люди. Привыкли работать с отдачей

Руслан Назарчук приехал в Глуск из Украины двенадцать лет назад. У себя на родине он имел дело с производством мебели и на новом месте тоже устроился на мебельной, а четыре года назад перешел в Глусский лесхоз. И в Глуске, и непосредственно в лесхозе ему нравится, о переезде из многонаселенного Тернополя и о переходе на другую работу, говорит, не жалеет. Он станочник 4-го разряда, работать в свое время приходилось на разных станках, а в цехе деревообработки трудится на торцовочном. Торцовочник удаляет на пиломатериалах явные дефекты, образно говоря, приводит их в приличный вид, после чего они отправляются в сушку. Работа серьезная, кроме профессиональных знаний и навыков, требует внимательности и сосредоточенности. Честно говоря, после получаса, проведенных в шумном цехе, мне лично было трудно сосредоточиться, но Руслан Назарчук говорит, что привык, тем более есть средства защиты, те же наушники, а вообще, главное — делать свое дело не отвлекаясь, следить, чтобы станок был в порядке, тогда и в руках всё спорится, и настрой позитивный.


Наши люди. Привыкли работать с отдачей

Станочник 5-го разряда Дмитрий Равинский (на фото справа) в Глусском лесхозе уже 18 лет, считай, устроился сразу после армии. Его напарник Игорь Сабатюк в свое время работал в разных строительных организациях, в лесхоз пришел пять лет назад, за счет предприятия отучился на станочника, у него 4-й разряд. Вместе в окорочном цехе они работают уже четыре года, работают слаженно, понимают друг друга с полуслова, разборок в духе «ты сегодня прогулял полдня, а я вкалывал» у них не бывает. Говорят, по-другому и нельзя, ведь никакого толку не будет: «Зарплата зависит от выработки, мы друг от друга зависим, у каждого на станке свои операции, один снимает кору, другой следом делает замеры, заточку, укладку, поэтому подгонять никого не нужно. Конечно, всякое случается в коллективах, бывает, что люди конфликтуют, но это точно не про нас». А о своей работе в лесхозе отзываются так: «Есть стабильность, есть уверенность, что зарплату получим вовремя. Да, работа с лесом физически тяжелая, но, во-первых, привыкаешь, во-вторых, хорошо работать, когда знаешь, что твой труд будет оценен как надо».


Наши люди. Привыкли работать с отдачей

На площадке Глусского лесхоза, где загружаются фуры на отправку, наблюдаю за работой погрузчика: маленький, но удаленький — приходит на ум. И правда: небольшой, зато с какой легкостью и как аккуратно, даже изящно, поднимает и катит перед собой контейнеры с пиломатериалом (как оказалось, грузоподъемность — 3,5 тонны). И тут же следующая мысль, что изящество это и аккуратность зависят, конечно, от того, кто сидит за рулем. В неумелых руках погрузчик, пожалуй, будет похуже слона в посудной лавке. На вопрос о водителе мастер цеха деревообработки Николай Параховник говорит: «Это Леонид Рудько, он у нас недавно, с год. Отменный работник и человек хороший. С ним никаких проблем не бывает, в тенечке отсиживаться не станет, делает всё качественно и быстро, если где-то что-то упущено — жаловаться не будет, сам посмотрит, поправит». Работы, как выяснилось, у Леонида Рудько хватает, его транспорт в цехе востребован постоянно, нам и поговорить получилось только урывками. Отвлекаться во время работы Леонид Евгеньевич не имеет привычки, в это время он должен быть особенно собранным и внимательным, от этого зависят и темп работы, и безопасность своя и окружающих. Тяжело вот так целый день «кататься» туда-сюда по жаре? В ответ посмеялся: «А что делать? Работа такая, а я ныть не привык».

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
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В цехе, где работает лесопильная линия «Мебор», у Артёма Гизуна самое высокое место — его кабинка бригадира с пультом управления находится под потолком, откуда...
 
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