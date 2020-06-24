Красота, да и только!

Источник материала: Радзiма





Симпатичных украшенных уголков в нашем райцентре становится всё больше, и тем приятнее, что появляются они не только на центральных улицах. Уверена, те, кто был недавно на Максима Горького, в районе «Бабушкиной крынки», не могли не заметить яркую разноцветную бабочку и высоких гордых страусов. Такие оригинальные цветочницы — дело рук работников глусского филиала «Бабушкиной крынки». Клумбы вдоль тротуара там уже были, за ними тоже ухаживают сами работники, а теперь вот решили поставить какие-нибудь интересные композиции, рассказал директор филиала Владимир Дашкевич. Погуглили, посмотрели, что и как предлагают другие умельцы, и взялись за дело.







И бабочку, и «птичек» смастерили Михаил Урбанский и Николай Щерба, оба работают кочегарами. Бабочка — это проволочный каркас, обтянутый материалом, его раскрасили, поставили подвазонники — конусы из нержавейки. Для страусов тоже сделали специальные «корзины», на плетение пошла узкая лента из пластиковых бутылок. В общем-то, всё, что нужно было для изготовления, нашлось буквально под ногами плюс золотые руки мастеров. И сейчас уже конструкции яркие и заметные, а когда разрастутся петунии, высаженные старшим мастером Еленой Глаз, будет совсем красота. По соседству с бабочкой и птицами — цветочница в виде скворечника, ее сделал оператор РУА Владимир Ковалёв, а вскоре поставят еще и сделанную руками работников мельницу, которую тоже украсят цветы.







Всё это на улице, на радость себе и прохожим, но и на территории предприятия нашлось место для интересных композиций. Например, еще раньше там «встал на якорь» корабль, а в этом году на крыльце, которое не используется, появилась эксклюзивная клумба — основой которой стал старый письменныйстол, он уже не используется по назначению, а тут пригодился. Его покрасили, расставили цветочные горшки, цветы высадили даже в выдвижных ящиках, добавили декоративные элементы, и теперь всё вместе еще издалека привлекает взгляд.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Т. ЛУКАШЕВИЧ и Е. ЗМИТРОВИЧ