ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Красота, да и только!

24.06.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Красота, да и только!

Симпатичных украшенных уголков в нашем райцентре становится всё больше, и тем приятнее, что появляются они не только на центральных улицах. Уверена, те, кто был недавно на Максима Горького, в районе «Бабушкиной крынки», не могли не заметить яркую разноцветную бабочку и высоких гордых страусов. Такие оригинальные цветочницы — дело рук работников глусского филиала «Бабушкиной крынки». Клумбы вдоль тротуара там уже были, за ними тоже ухаживают сами работники, а теперь вот решили поставить какие-нибудь интересные композиции, рассказал директор филиала Владимир Дашкевич. Погуглили, посмотрели, что и как предлагают другие умельцы, и взялись за дело.


Красота, да и только!

И бабочку, и «птичек» смастерили Михаил Урбанский и Николай Щерба, оба работают кочегарами. Бабочка — это проволочный каркас, обтянутый материалом, его раскрасили, поставили подвазонники — конусы из нержавейки. Для страусов тоже сделали специальные «корзины», на плетение пошла узкая лента из пластиковых бутылок. В общем-то, всё, что нужно было для изготовления, нашлось буквально под ногами плюс золотые руки мастеров. И сейчас уже конструкции яркие и заметные, а когда разрастутся петунии, высаженные старшим мастером Еленой Глаз, будет совсем красота. По соседству с бабочкой и птицами — цветочница в виде скворечника, ее сделал оператор РУА Владимир Ковалёв, а вскоре поставят еще и сделанную руками работников мельницу, которую тоже украсят цветы.


Красота, да и только!

Всё это на улице, на радость себе и прохожим, но и на территории предприятия нашлось место для интересных композиций. Например, еще раньше там «встал на якорь» корабль, а в этом году на крыльце, которое не используется, появилась эксклюзивная клумба — основой которой стал старый письменныйстол, он уже не используется по назначению, а тут пригодился. Его покрасили, расставили цветочные горшки, цветы высадили даже в выдвижных ящиках, добавили декоративные элементы, и теперь всё вместе еще издалека привлекает взгляд.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Т. ЛУКАШЕВИЧ и Е. ЗМИТРОВИЧ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Симпатичных украшенных уголков в нашем райцентре становится всё больше, и тем приятнее, что появляются они не только на центральных улицах. Уверена, те, кто был...
 
Новости дня
Новости общества
 
На этой неделе еще часть больниц страны начинают работу в обычном режиме после COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика