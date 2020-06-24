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В Сухарево, Малиновке и Каменной Горке большие проблемы с водой. Вот где ставят питьевые цистерны

24.06.2020 20:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в нескольких крупных районах на западе Минска — большие проблемы с водой — об этом уже было много новостей. Теперь объясняем, куда идти за питьевой водой. Информация из телеграм-канала Мингорисполкома «Минск.Официально».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сначала сообщалось про четыре пункта с цистернами. После 19.00 телеграм-канал Мингорисполкома дал новую информацию — 25 цистерн с водой направили в разные точки в Московском и Фрунзенском районах.

Вот места стоянок:

  • перекресток улиц Сухаревской и Лобанка;
  • перекресток улицы Рафиева и проспекта Любимова;
  • перекресток улиц Рафиева и Есенина;
  • перекресток Казимировской и Неманской;
  • перекресток Шаранговича — Янковского;
  • перекресток Сухаревской — Скрипникова;
  • перекресток улицы Одинцова и переулка Одинцова;
  • перекресток Казимировская — Кунцевщина;
  • перекресток Матусевича — Аладовых;
  • перекресток Шаранговича — Лобанка;
  • Якубовского, 19;
  • Бурдейного, 25;
  • Притыцкого, 136;
  • Лещинского, 7;
  • Рафиева, 109;
  • Рафиева, 85;
  • Есенина, 131;
  • Любимова, 39;
  • Любимова, 20;
  • проспект газеты «Звезда», 17;
  • улица Шаранговича, 74;
  • улица Шаранговича, 66;
  • улица Чайлытко, 11;
  • улица Скрипникова, 24.

Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время. Примечание: фонтаны снабжаются из подземных источников.

Мингорисполком добавляет, что санитарно-эпидемиологическая служба Минска отобрала пробы воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По их результатам выработали рекомендации, они на контроле у городских служб.

Сейчас «Минскводоканал» промывает магистральные водоводы.

— С очистной станции в сеть поступает вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом, — говорит директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин. — Жители районов, столкнувшихся с проблемой первыми, отмечают, что вода уже пахнет не так резко. Мы продолжаем работать над устранением проблемы и мониторим ситуацию.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сначала сообщалось про четыре пункта с цистернами. После 19.00 телеграм-канал Мингорисполкома дал новую информацию - 25 цистерн с водой направили в разные точки в...
 
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