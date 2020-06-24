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В Сухарево, Малиновке и Каменной Горке большие проблемы с водой. Вот где ставят питьевые цистерны
24.06.2020 20:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в нескольких крупных районах на западе Минска — большие проблемы с водой — об этом уже было много новостей. Теперь объясняем, куда идти за питьевой водой. Информация из телеграм-канала Мингорисполкома «Минск.Официально».
Сначала сообщалось про четыре пункта с цистернами. После 19.00 телеграм-канал Мингорисполкома дал новую информацию — 25 цистерн с водой направили в разные точки в Московском и Фрунзенском районах.
Вот места стоянок:
Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время. Примечание: фонтаны снабжаются из подземных источников.
Мингорисполком добавляет, что санитарно-эпидемиологическая служба Минска отобрала пробы воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По их результатам выработали рекомендации, они на контроле у городских служб.
Сейчас «Минскводоканал» промывает магистральные водоводы.
— С очистной станции в сеть поступает вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом, — говорит директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин. — Жители районов, столкнувшихся с проблемой первыми, отмечают, что вода уже пахнет не так резко. Мы продолжаем работать над устранением проблемы и мониторим ситуацию.
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Сначала сообщалось про четыре пункта с цистернами. После 19.00 телеграм-канал Мингорисполкома дал новую информацию - 25 цистерн с водой направили в разные точки в...
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