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Внимание! Пить водопроводную воду в Московском и Фрунзенском районах нельзя

25.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте «Минскводоканала» появилось предупреждение, что во Фрунзенском и Московском районах воду из-под крана пить нельзя.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— УП «Минскводоканал» информирует, что на основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено. О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно.

Предприятие сообщает, что использовать эту воду можно только для хозяйственно-бытовых нужд.

Ранее в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок говорил, что вода, которая сейчас подается потребителям, полностью соответствует всем нормативам. Присутствует только запах.

Напомним, в разные точки Фрунзенского и Московского районов организован подвоз воды в цистернах.

Вот места стоянок:

  • перекресток улиц Сухаревской и Лобанка;
  • перекресток улицы Рафиева и проспекта Любимова;
  • перекресток улиц Рафиева и Есенина;
  • перекресток Казимировской и Неманской;
  • перекресток Шаранговича — Янковского;
  • перекресток Сухаревской — Скрипникова;
  • перекресток улицы Одинцова и переулка Одинцова;
  • перекресток Казимировская — Кунцевщина;
  • перекресток Матусевича — Аладовых;
  • перекресток Шаранговича — Лобанка;
  • Якубовского, 19;
  • Бурдейного, 25;
  • Притыцкого, 136;
  • Лещинского, 7;
  • Рафиева, 109;
  • Рафиева, 85;
  • Есенина, 131;
  • Любимова, 39;
  • Любимова, 20;
  • проспект Газеты «Звязда», 17;
  • улица Шаранговича, 74;
  • улица Шаранговича, 66;
  • улица Чайлытко, 11;
  • улица Скрипникова, 24.

Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время. Примечание: фонтаны снабжаются из подземных источников.

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Теги: Минск
 
 
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На сайте «Минскводоканала» появилось, предупреждение, что во Фрунзенском и Московском районах воду из-под крана пить нельзя.
 
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