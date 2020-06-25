|
Внимание! Пить водопроводную воду в Московском и Фрунзенском районах нельзя
25.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сайте «Минскводоканала»
— УП «Минскводоканал» информирует, что на основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено. О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно.
Предприятие сообщает, что использовать эту воду можно только для хозяйственно-бытовых нужд.
Ранее в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок
Напомним, в разные точки Фрунзенского и Московского районов
Вот места стоянок:
Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время. Примечание: фонтаны снабжаются из подземных источников.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте «Минскводоканала» появилось, предупреждение, что во Фрунзенском и Московском районах воду из-под крана пить нельзя.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)