«Минсководоканал» говорит, что с водой в трубах уже все хорошо. Что нужно сделать дома?

Источник материала: Tut.by

«Минскводоканал» рекомендует использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10−15 минут. Это ускорит вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. Такое сообщение появилось 25 июня на сайте предприятия. Напомним, 24 июня весь день у минчан во Фрунзенском и Московском районах были проблемы с водой: люди жаловались на едкий запах.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Там заявили, что специалисты всю ночь проводил профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах.

«Качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм», — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, за данные объемы воды плата взиматься не будет.

Ранее «Минскводоканал» предупредил , что во Фрунзенском и Московском районах воду из-под крана пить нельзя.

В Мингорисполкоме заявили , что принимаются все необходимые меры для нормализации качества воды в квартирах минчан.

По данным на 6 утра 25 июня, цистерны с питьевой водой находятся:

Рафиева 109,

Лынькова 27−29,

Якубовского 34,

Шаранговича 34,

Пушкина 38,

Притыцкого 54,

Бурдейного, 25.