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«Минсководоканал» говорит, что с водой в трубах уже все хорошо. Что нужно сделать дома?
25.06.2020 07:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Минскводоканал» рекомендует использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10−15 минут. Это ускорит вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. Такое
Там заявили, что специалисты всю ночь проводил профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах.
«Качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм», — сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, за данные объемы воды плата взиматься не будет.
Ранее «Минскводоканал»
В Мингорисполкоме
По данным на 6 утра 25 июня, цистерны с питьевой водой находятся:
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«Минскводоканал» рекомендует использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10−15 минут.
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