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«Минсководоканал» говорит, что с водой в трубах уже все хорошо. Что нужно сделать дома?

25.06.2020 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Минскводоканал» рекомендует использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10−15 минут. Это ускорит вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. Такое сообщение появилось 25 июня на сайте предприятия. Напомним, 24 июня весь день у минчан во Фрунзенском и Московском районах были проблемы с водой: люди жаловались на едкий запах.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Там заявили, что специалисты всю ночь проводил профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах.

«Качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм», — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, за данные объемы воды плата взиматься не будет.

Ранее «Минскводоканал» предупредил, что во Фрунзенском и Московском районах воду из-под крана пить нельзя.

В Мингорисполкоме заявили, что принимаются все необходимые меры для нормализации качества воды в квартирах минчан.

По данным на 6 утра 25 июня, цистерны с питьевой водой находятся:

  • Рафиева 109,
  • Лынькова 27−29,
  • Якубовского 34,
  • Шаранговича 34,
  • Пушкина 38,
  • Притыцкого 54,
  • Бурдейного, 25.

 
 
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«Минскводоканал» рекомендует использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10−15 минут.
 
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