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Банно-оздоровительный комплекс в Витебске в этом году не откроется. Мэр объяснил, почему

25.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сдачу в эксплуатацию банно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Юг-7а перенесли на 2021 год. Об этом в интервью «Витьбичам» сообщил мэр Витебска Вадим Зарянкин.


— Банно-оздоровительный комплекс на пересечении улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова снаружи выглядит полностью готовым — зеркальная облицовка фасадов, колонны, благоустроенная территория привлекают к себе внимание. И горожане, конечно же, интересуются, когда комплекс откроется. В настоящее время делается все возможное, чтобы объект оправдал все ожидания и превратился в современный комплекс с саунами и спа-бассейнами. Планировалось, что посетителей банно-оздоровительный комплекс сможет принять в 2020 году. Объект включен в городскую инвестиционную программу. Сейчас темпы проведения внутренних работ зависят от финансирования. На сегодняшний день имеются объективные трудности по формированию бюджета. Ввести объект планируется в 2021 году, — рассказал Вадим Зарянкин.

Напомним, строительство здания началось еще в 2010 году, но денег не хватало, и объект превратился в долгострой. В 2018 году он перешел на баланс Витебского предприятия котельных и тепловых сетей (ВПКиТС). Работы ускорились.

Центральную часть первого этажа займет банно-термальный комплекс. Здесь будут находиться зона отдыха с шезлонгами и двумя бассейнами со спа- и гидромассажем, финская и мягкая сау­ны, паровая баня, средиземноморская терма. А еще обещают так называемые души впечатлений («Тропический дождь», «Летний шторм», «Холодный бриз»), душевую аллею, водяной каскад.

В левом и правом крыльях здания расположатся зоны отдыха и ожидания, бар, парикмахерская, кабинет маникюра, магазин «Все для бани», vip-сауны с бассейнами. Этажом выше — тренажерные залы, фитнес, массаж, дет­ская игровая комната.

На второй этаж ведет винтовая лестница, которая украшает холл. При вечернем освещении она будет видна с улицы через витражи.

Ранее сообщалось, что в 2020 году строители сдадут часть комплекса: начнут работу сауны и баня, бассейны.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ранее сообщалось, что в 2020 году строители сдадут часть комплекса: начнут работу сауны и баня, бассейны.
 
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