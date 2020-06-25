Как жители Минска ночью стояли в очереди за водой

Источник материала: Tut.by

Во Фрунзенском и Московском районах Минска большие проблемы с водой — она плохо пахнет и вчера поздно вечером ее запретили пить. Ночные источники для минчан не выключали всю ночь. TUT.BY посмотрел, как выглядели очереди за питьем в Сухарево.































