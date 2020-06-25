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Как жители Минска ночью стояли в очереди за водой
25.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во Фрунзенском и Московском районах Минска большие проблемы с водой — она плохо пахнет и вчера поздно вечером ее запретили пить. Ночные источники для минчан не выключали всю ночь. TUT.BY посмотрел, как выглядели очереди за питьем в Сухарево.
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Во Фрунзенском и Московском районах Минска большие проблемы с водой - она плохо пахнет и вчера поздно вечером ее запретили пить. Ночные источники для минчан не...
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