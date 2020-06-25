Парню, которого задержал ОМОН на «цепи солидарности» в Молодечно, дали 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Задержанного за участие в «цепи солидарности» 19 июня в Молодечно Николая Алейника приговорили к 15 суткам ареста. Сам он уверяет, что просто оказался рядом и снимал происходящее, что и стало причиной задержания. Об этом рассказал портал kraj.by.



Фото: Настасья Уткина, "Рэгіянальная газета"

Суд признал 24-летнего молодого человека виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, приговорив его к 15 суткам административного ареста.

Сам Николай Алейник заявил, что проходил рядом с местом проведения акции после встречи с другом. Мероприятие он снимал на телефон, после чего, по его словам, был схвачен и избит сотрудниками правоохранительных органов в служебной машине, перед задержанием они не представились. У парня отобрали мобильный телефон и потребовали пароль для входа, а затем удалили все материалы, которые в нем находились. Он утверждает, что в этот момент находился в болезненном состоянии и в итоге подписал административный протокол под давлением.

Командир группы ОМОНа, участвовавший в задержании Алейника, заявил о том, что он и его подчиненные несколько раз через мегафон просили людей разойтись, а затем решили задержать самого активного участника — Алейника — который выкрикивал лозунги и заводил толпу. По словам милиционера, он подошел к парню и представился, попросив того проследовать с ним. Тот попытался уйти, и тогда он и его коллеги применили силу, при этом молодой человек сопротивлялся. Показания командира подтвердил другой сотрудник ОМОНа, участвовавший в задержании. Оба заявили, что не били Алейника.

Напомним, в ходе действий силовиков на акции в Молодечно 19 июня был задержан только Николай Алейник. Второго мужчину, которого хотели увезти сотрудники милиции, не позволили забрать участники акции, оттеснив омоновцев. В ходе потасовки один из сотрудников достал предмет, похожий на пистолет , что попало на видео. Личности двоих мужчин, которые отбивали задержанного, уже установлены , против них возбуждено уголовное дело. Брат Николая Алейника подал заявления в Следственный комитет и местный РОВД с требованием провести проверку по факту задержания не участвовавшего в акции гражданина и правомерности использования силовиками оружия.