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Парню, которого задержал ОМОН на «цепи солидарности» в Молодечно, дали 15 суток ареста

25.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанного за участие в «цепи солидарности» 19 июня в Молодечно Николая Алейника приговорили к 15 суткам ареста. Сам он уверяет, что просто оказался рядом и снимал происходящее, что и стало причиной задержания. Об этом рассказал портал kraj.by.


Фото: Настасья Уткина, "Рэгіянальная газета"

Суд признал 24-летнего молодого человека виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, приговорив его к 15 суткам административного ареста.

Сам Николай Алейник заявил, что проходил рядом с местом проведения акции после встречи с другом. Мероприятие он снимал на телефон, после чего, по его словам, был схвачен и избит сотрудниками правоохранительных органов в служебной машине, перед задержанием они не представились. У парня отобрали мобильный телефон и потребовали пароль для входа, а затем удалили все материалы, которые в нем находились. Он утверждает, что в этот момент находился в болезненном состоянии и в итоге подписал административный протокол под давлением.

Командир группы ОМОНа, участвовавший в задержании Алейника, заявил о том, что он и его подчиненные несколько раз через мегафон просили людей разойтись, а затем решили задержать самого активного участника — Алейника — который выкрикивал лозунги и заводил толпу. По словам милиционера, он подошел к парню и представился, попросив того проследовать с ним. Тот попытался уйти, и тогда он и его коллеги применили силу, при этом молодой человек сопротивлялся. Показания командира подтвердил другой сотрудник ОМОНа, участвовавший в задержании. Оба заявили, что не били Алейника.

Напомним, в ходе действий силовиков на акции в Молодечно 19 июня был задержан только Николай Алейник. Второго мужчину, которого хотели увезти сотрудники милиции, не позволили забрать участники акции, оттеснив омоновцев. В ходе потасовки один из сотрудников достал предмет, похожий на пистолет, что попало на видео. Личности двоих мужчин, которые отбивали задержанного, уже установлены, против них возбуждено уголовное дело. Брат Николая Алейника подал заявления в Следственный комитет и местный РОВД с требованием провести проверку по факту задержания не участвовавшего в акции гражданина и правомерности использования силовиками оружия.

 
 
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Сам молодой человек утверждает, что после задержания в машине его били милиционеры. Он уверяет, что просто оказался рядом с местом проведения акции, а причиной...
 
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