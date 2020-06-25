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22-летний граффитист разрисовал два вагона в Лунинце и попал под «уголовку»

25.06.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за порчу имущества возбудили в отношении 22-летнего жителя Пинска, который расписал краской два вагона, сообщает МВД.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: МВД

Молодой человек подозревается в том, что раскрасил два вагона в локомотивном депо Лунинца. Ранее его уже привлекали к ответственности за граффити. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф или арест.

В Беларуси существует молодежная субкультура, представители которой занимаются росписью вагонов, пояснили в транспортной милиции. Несколько команд проникают на закрытые объекты, наносят рисунки на составы и снимают весь процесс на камеры. Больше «очков престижа» получают те, чей поезд преодолел самое большое расстояние.

 
 
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