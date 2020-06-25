Источник материала: БT

Как избежать неприятной встречи и что делать, если она все-таки произошла?

У змеи нет цели вас укусить

Не стоит выяснять, ядовитая ли змея

Действия при укусе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как вести себя, если рядом оказалась змея Не секрет, что летом практически во всех регионах Беларуси активизируются змеи, причем не только безобидные ужи, но и опасные гадюки. Столкнуться с ядовитой...

Не секрет, что летом практически во всех регионах Беларуси активизируются змеи, причем не только безобидные ужи, но и опасные гадюки. Столкнуться с ядовитой рептилией могут не только неосторожные грибники, змеи иногда оккупируют также некоторые дачные участки, а то и вовсе могут встретиться на прогулке в черте города.Вообще на территории нашей страны обитает всего три вида змей. И только один из них ядовитый. Это гадюка. Медянка и уж опасности не представляют, но вряд ли многие способны мгновенно определить разновидность.Помните, что гадюку проще встретить в лесу, в высокой траве, поэтому особое внимание уделите одежде. Наденьте плотные штаны или джинсы, а также обувь с толстой подошвой или резиновые сапоги.При прогулках по лесу создавайте как можно больше шума. Змея на большом расстоянии улавливает вибрацию земли. Она постарается скрыться прежде, чем вы приблизитесь. Не лезьте в расщелины, не проверяйте норы под корнями.Помните, у змеи нет цели вас укусить. Для нее выработка яда - огромная затрата ресурсов организма. Гадюка кусает только тогда, когда ей не оставили выбора. Например, ее неожиданно потревожили, напугали, наступили, решили поймать и потрогать. Также она может быть агрессивной, если недалеко находится ее гнездо с яйцами. В любом случае не пытайтесь ответить ей агрессией на агрессию.Итак, лучшая профилактика от укуса - отсутствие контакта, поэтому не стоит выяснять, ядовитая змея или нет. Держи дистанцию.Если змея вас все-таки укусила - спокойствие и только спокойствие. Попытайтесь выдавить яд с места укуса. Только выдавить чистыми руками. Категорически запрещается накладывать жгут на укушенную конечность, поить алкоголем, прижигать или разрезать место укуса. Самое главное - поскорее доставить укушенного в любую ближайшую больницу, при этом пострадавшему нужно двигаться как можно меньше.Берегите себя! Будьте внимательны в лесу!