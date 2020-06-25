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Как вести себя, если рядом оказалась змея
25.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе секрет, что летом практически во всех регионах Беларуси активизируются змеи, причем не только безобидные ужи, но и опасные гадюки. Столкнуться с ядовитой рептилией могут не только неосторожные грибники, змеи иногда оккупируют также некоторые дачные участки, а то и вовсе могут встретиться на прогулке в черте города.
Виталий Новицкий, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям: "Если же змея находится на нехарактерной для нее территории - детской площадке, где-то в городской черте, то тут необходимо позвонить по номеру МЧС, 102 или 112, И уже дальше соответствующие специалисты переадресуют информацию, и будет разрешена так либо иначе эта ситуация".
Вообще на территории нашей страны обитает всего три вида змей. И только один из них ядовитый. Это гадюка. Медянка и уж опасности не представляют, но вряд ли многие способны мгновенно определить разновидность.
Виталий Новицкий, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям: "Любая встреча со змеей практически всегда неожиданна для человека. И, естественно, первая реакция - это страх".
Как избежать неприятной встречи и что делать, если она все-таки произошла?Помните, что гадюку проще встретить в лесу, в высокой траве, поэтому особое внимание уделите одежде. Наденьте плотные штаны или джинсы, а также обувь с толстой подошвой или резиновые сапоги.
При прогулках по лесу создавайте как можно больше шума. Змея на большом расстоянии улавливает вибрацию земли. Она постарается скрыться прежде, чем вы приблизитесь. Не лезьте в расщелины, не проверяйте норы под корнями.
Виталий Новицкий, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям: "Нужно понимать, что змеи чаще всего избегают контакта с людьми, и, соответственно, вы либо заходите на ее территорию чаще всего, любо это нетипичное поведение, вызванное теми или иными заболеваниями. Поэтому первая реакция человека, который увидел змею, нужно замереть, успокоиться и оценить обстановку".
У змеи нет цели вас укуситьПомните, у змеи нет цели вас укусить. Для нее выработка яда - огромная затрата ресурсов организма. Гадюка кусает только тогда, когда ей не оставили выбора. Например, ее неожиданно потревожили, напугали, наступили, решили поймать и потрогать. Также она может быть агрессивной, если недалеко находится ее гнездо с яйцами. В любом случае не пытайтесь ответить ей агрессией на агрессию.
Виталий Новицкий, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям: "Нужно медленно осмотреться аккуратно по сторонам и убедиться, что вокруг нет других змей, поскольку высока вероятность, что здесь не одна особь находится. И после этого аккуратно, небольшими шагами, спокойно отходить от змеи, но при этом, конечно, лучше смотреть в ее сторону и наблюдать за ее движениями".
Не стоит выяснять, ядовитая ли змеяИтак, лучшая профилактика от укуса - отсутствие контакта, поэтому не стоит выяснять, ядовитая змея или нет. Держи дистанцию.
Действия при укусеЕсли змея вас все-таки укусила - спокойствие и только спокойствие. Попытайтесь выдавить яд с места укуса. Только выдавить чистыми руками. Категорически запрещается накладывать жгут на укушенную конечность, поить алкоголем, прижигать или разрезать место укуса. Самое главное - поскорее доставить укушенного в любую ближайшую больницу, при этом пострадавшему нужно двигаться как можно меньше.
Берегите себя! Будьте внимательны в лесу!
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Не секрет, что летом практически во всех регионах Беларуси активизируются змеи, причем не только безобидные ужи, но и опасные гадюки. Столкнуться с ядовитой...
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