МЧС в Минске сливает некачественную воду - к тому же призывают и жителей города

Источник материала: Tut.by

По просьбе «Минскводоканала» МЧС сливает некачественную воду. Это можно увидеть прямо на улицах Минска. Видео опубликовали в твиттере МЧС.





В нескольких районах Минска в водопроводе обнаружили некачественную питьевую воду. Во Фрунзенском, Московском районах запретили пить воду из крана, однако есть жалобы от минчан на качество воды и в Ленинском, Центральном и Октябрьском районах Минска.

В «Минскводоканале» объясняют, что магистральные и второстепенные сети прочищают, чтобы быстрее нормализовалась ситуация, старую воду нужно слить.

#минск сейчас @112MINSK @112by по просьбе Водоканала сливают воду на определенных улицах во Фрунзенском и Московском районах. На видео работники МЧС сливают воду на Немиге. pic.twitter.com/oen3jU2bge — МЧС Минска (@112MINSK) June 25, 2020

— Необходимо слить то, что у нас находится в сетях, в кранах. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее получим качественную воду, — обратился к жителям пострадавших районов заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

За спущенную воду платить не придется — коммунальники обещают сделать перерасчет.

Как видим, помогает побыстрее слить некачественную воду и МЧС.



