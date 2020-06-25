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МЧС в Минске сливает некачественную воду - к тому же призывают и жителей города

25.06.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По просьбе «Минскводоканала» МЧС сливает некачественную воду. Это можно увидеть прямо на улицах Минска. Видео опубликовали в твиттере МЧС.


В нескольких районах Минска в водопроводе обнаружили некачественную питьевую воду. Во Фрунзенском, Московском районах запретили пить воду из крана, однако есть жалобы от минчан на качество воды и в Ленинском, Центральном и Октябрьском районах Минска.

В «Минскводоканале» объясняют, что магистральные и второстепенные сети прочищают, чтобы быстрее нормализовалась ситуация, старую воду нужно слить.

— Необходимо слить то, что у нас находится в сетях, в кранах. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее получим качественную воду, — обратился к жителям пострадавших районов заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

За спущенную воду платить не придется — коммунальники обещают сделать перерасчет.

Как видим, помогает побыстрее слить некачественную воду и МЧС.


 
Теги: Минск
 
 
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По просьбе «Минскводоканала» МЧС сливает некачественную воду на улицах. Это можно увидеть прямо на улицах Минска. Видео опубликовали в твиттере МЧС.
 
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