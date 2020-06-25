|
Прогноз погоды на 26 июня
25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Днем 26 июня на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-31°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погодные условия будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Днем 26 июня на большей части территории республики максимальная температура...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)