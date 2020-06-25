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Прогноз погоды на 26 июня

25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Днем 26 июня на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-31°С.
 
 
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Погодные условия будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Днем 26 июня на большей части территории республики максимальная температура...
 
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