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Из-за долгой весны и холодов майского меда в этом году будет меньше, но попробовать уже можно
25.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПчеловоды Минской области начали сбор первого меда. Например, в Березинском районе уже заготовили 300 килограммов. Из-за долгой весны и достаточно низких температур майского нектара в этом году, по словам специалистов, будет меньше чем обычно. Хорошего урожая ждут от второго медосбора. На пасеке побывал Илья Цветков.
Для Владимира Романенко добыча первого в сезоне сладкого янтаря всегда событие особенное. Пчеловод со стажем занимается разведением трудолюбивых насекомых более 20 лет. С течением времени хобби превратилось в профессию.
Владимир Романенко, пчеловод Березинского лесхоза: "В человеческой жизни пчелы - это, конечно, хобби. И когда это серьезное хобби, тогда и хочется, и силы есть, и всю энергию на это дело тратишь".
Урожай майского меда в этом году будет не таким богатым, как обычно. Погода не способствовала. Пчеловоды рассчитывают на второй медосбор.
Владимир Романенко, пчеловод Березинского лесхоза: "Надеемся, конечно, на второй взяток. После таких обильных дождей и липы пойдут, и клевер белый. Поэтому второй взяток, скорее всего, будет больше, чем первый, в отличие от прошлых лет".
Пока ульи находятся на лесных делянках, сюда пчел привозят с пасеки, где насекомые проводят большую часть времени в течение года. Здесь же идет и откачивание меда. За день несколько десятков килограммов.
С одной такой рамки получить можно примерно 2 кг чистого продукта. Всего в медогонку входит восемь таких магазинов. Но здесь главное - правильно подобрать программу и скорости работы аппарата, чтобы не потерять мед и не сломать рамки.
Сейчас пчелы собирают лесной нектар с соцветий малины, ежевики и крушины. Чуть позже зацветут и другие медоносы - такие, как белый клевер.
Виталий Уминский, заместитель директора Березинского лесхоза: "Всего у нас на сегодняшний день магазины установлены на все ульи работающие, которые есть в хозяйстве - сто пчелосемей. Начинает постепенно расти заготовка. Если раньше с одной пчелосемьи за сезон мы получали 12 кг, то сейчас до 25 кг товарного продукта".
За первые дни собрать удалось более 300 килограммов меда. Всего в Березинском районе этим летом планируют заготовить более 2 тонны полезного лакомства.
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Пчеловоды Минской области начали сбор первого меда. Например, в Березинском районе уже заготовили 300 килограммов. Из-за долгой весны и достаточно низких температур...
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