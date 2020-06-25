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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за долгой весны и холодов майского меда в этом году будет меньше, но попробовать уже можно Пчеловоды Минской области начали сбор первого меда. Например, в Березинском районе уже заготовили 300 килограммов. Из-за долгой весны и достаточно низких температур...

Пчеловоды Минской области начали сбор первого меда. Например, в Березинском районе уже заготовили 300 килограммов. Из-за долгой весны и достаточно низких температур майского нектара в этом году, по словам специалистов, будет меньше чем обычно. Хорошего урожая ждут от второго медосбора. На пасеке побывалДля Владимира Романенко добыча первого в сезоне сладкого янтаря всегда событие особенное. Пчеловод со стажем занимается разведением трудолюбивых насекомых более 20 лет. С течением времени хобби превратилось в профессию.Урожай майского меда в этом году будет не таким богатым, как обычно. Погода не способствовала. Пчеловоды рассчитывают на второй медосбор.Пока ульи находятся на лесных делянках, сюда пчел привозят с пасеки, где насекомые проводят большую часть времени в течение года. Здесь же идет и откачивание меда. За день несколько десятков килограммов.С одной такой рамки получить можно примерно 2 кг чистого продукта. Всего в медогонку входит восемь таких магазинов. Но здесь главное - правильно подобрать программу и скорости работы аппарата, чтобы не потерять мед и не сломать рамки.Сейчас пчелы собирают лесной нектар с соцветий малины, ежевики и крушины. Чуть позже зацветут и другие медоносы - такие, как белый клевер.За первые дни собрать удалось более 300 килограммов меда. Всего в Березинском районе этим летом планируют заготовить более 2 тонны полезного лакомства.