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Ирина Еромкина: Надо думать своей головой. Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас
25.06.2020 21:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Я строю сама свою жизнь и судьбу и никогда не ищу виноватых. Именно поэтому у меня нет недовольства или зависти к другим. Я всегда думаю своей головой, а не бросаюсь эмоционально куда-то в сторону, стоит кому-то только поманить… Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас, - жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью. Мои дети имеют все условия, ходят в детский сад и школу, я сама работаю в ведущем театре Беларуси - и могу сказать, что государство всегда поддерживало обе эти сферы, социальную и культурную. Что касается последней, то мы всегда можем обратиться за помощью в Министерство культуры, где нас услышат, помогут и пойдут навстречу", - высказала свое мнение народная артистка Беларуси Ирина Еромкина.
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"Я строю сама свою жизнь и судьбу и никогда не ищу виноватых. Именно поэтому у меня нет недовольства или зависти к другим. Я всегда думаю своей головой, а не бросаюсь...
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