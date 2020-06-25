Ирина Еромкина: Надо думать своей головой. Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас

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"Я строю сама свою жизнь и судьбу и никогда не ищу виноватых. Именно поэтому у меня нет недовольства или зависти к другим. Я всегда думаю своей головой, а не бросаюсь...