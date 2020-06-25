ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Сделать Жлобин городом мечты". Жители пришли с инициативами на прием к помощнику Президента Валерию Бельскому

25.06.2020 20:05 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вопросы благоустройства, трудовой занятости, а также возврата денег, внесенных за раннее бронирование отдыха за рубежом. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прием граждан к Валерию Бельскому. Встреча помощника Президента с гражданами состоялась на базе металлургического завода в Жлобине. Немалая часть обращений касалась вопросов развития инфраструктуры райцентров. Некоторые люди обратились уже с конкретными бизнес-идеями и проектами по созданию экопарков, строительства пешеходных мостов и открытых площадок для занятия воркаутом.

Никита Самсонов, житель г. Жлобина: "Мы обратились с целью сотрудничества сделать город Жлобин городом мечты, сделать большинство открытых спортивных площадок, доступных для всех жителей. Планируем и дальше развивать город Жлобин, строить парк экстремальных видов спорта для всей молодежи. И руководство поддержало нас в наших стремлениях, в поисках инвесторов".

Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы: "Что радует, что люди пришли не с проблемами, а с инициативами сделать свой город лучше, развивать производства, получить помещение для развития производства. Такие инициативы должны быть поддержаны, и сразу же были приняты решения, и обратившиеся с такими инициативами оказались удовлетворены".

Все обращения нашли поддержку. Часть вопросов получит решение в ближайшее время. Остальные взяты на детальное изучение и дальнейший контроль. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы благоустройства, трудовой занятости, а также возврата денег, внесенных за раннее бронирование отдыха за рубежом. С этими и другими вопросами белорусы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Секреты профессии. Смотрите фильм "Президентский пул" 4 июля на "Беларусь 1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика