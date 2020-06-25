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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Сделать Жлобин городом мечты". Жители пришли с инициативами на прием к помощнику Президента Валерию Бельскому Вопросы благоустройства, трудовой занятости, а также возврата денег, внесенных за раннее бронирование отдыха за рубежом. С этими и другими вопросами белорусы...

Вопросы благоустройства, трудовой занятости, а также возврата денег, внесенных за раннее бронирование отдыха за рубежом. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прием граждан к Валерию Бельскому. Встреча помощника Президента с гражданами состоялась на базе металлургического завода в Жлобине. Немалая часть обращений касалась вопросов развития инфраструктуры райцентров. Некоторые люди обратились уже с конкретными бизнес-идеями и проектами по созданию экопарков, строительства пешеходных мостов и открытых площадок для занятия воркаутом.Все обращения нашли поддержку. Часть вопросов получит решение в ближайшее время. Остальные взяты на детальное изучение и дальнейший контроль.