|
"Сделать Жлобин городом мечты". Жители пришли с инициативами на прием к помощнику Президента Валерию Бельскому
25.06.2020 20:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВопросы благоустройства, трудовой занятости, а также возврата денег, внесенных за раннее бронирование отдыха за рубежом. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прием граждан к Валерию Бельскому. Встреча помощника Президента с гражданами состоялась на базе металлургического завода в Жлобине. Немалая часть обращений касалась вопросов развития инфраструктуры райцентров. Некоторые люди обратились уже с конкретными бизнес-идеями и проектами по созданию экопарков, строительства пешеходных мостов и открытых площадок для занятия воркаутом.
Никита Самсонов, житель г. Жлобина: "Мы обратились с целью сотрудничества сделать город Жлобин городом мечты, сделать большинство открытых спортивных площадок, доступных для всех жителей. Планируем и дальше развивать город Жлобин, строить парк экстремальных видов спорта для всей молодежи. И руководство поддержало нас в наших стремлениях, в поисках инвесторов".
Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы: "Что радует, что люди пришли не с проблемами, а с инициативами сделать свой город лучше, развивать производства, получить помещение для развития производства. Такие инициативы должны быть поддержаны, и сразу же были приняты решения, и обратившиеся с такими инициативами оказались удовлетворены".
Все обращения нашли поддержку. Часть вопросов получит решение в ближайшее время. Остальные взяты на детальное изучение и дальнейший контроль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сделать Жлобин городом мечты". Жители пришли с инициативами на прием к помощнику Президента Валерию Бельскому
Вопросы благоустройства, трудовой занятости, а также возврата денег, внесенных за раннее бронирование отдыха за рубежом. С этими и другими вопросами белорусы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)