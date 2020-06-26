Выпускник гимназии Дмитрий Трибуше включен в список получателей премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

Источник материала: Радзiма





«Увлеченный и увлекающийся, трудолюбивый и целеустремленный, способный и талантливый, самостоятельный и ответственный, любознательный и воспитанный, просто хороший парень…» — замдиректора гимназии Людмила Маевская не жалела эпитетов, говоря о выпускнике этого года Дмитрии Трибуше.

Повод рассказать о нем нашелся достойный — Дима включен в список получателей премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Дима из тех людей, которые с интересом и энтузиазмом откликаются на любое дело, а уже начатое обязательно доводят до конца, говорит замдиректора. С учебой у него полный порядок, даже на дистанционке не позволил себе расслабиться, понимая, что упущенное придется наверстывать долго, а впереди, как-никак, вступительная кампания. С удовольствием гимназист участвовал и в творческих мероприятиях, был ведущим торжественных линеек, конференций, конкурсов. Не чурается парень и труда: всегда придет на помощь, никогда не скажет «А почему я?», само собой, помогает дома родителям, а в старших классах работал и в студотрядах.

Последние четыре года, с восьмого класса, он серьезно увлекается биологией, вместе с научным руководителем Татьяной Саченко Дима изучал разные экологические проблемы, например, как снизить отрицательные последствия производственной и сельскохозяйственной деятельности человека для почвы или как можно применять активный ил, образующийся в сточных водах очистных сооружений. За это время он не один раз участвовал в тематических конференциях, заявлялся со своими проектами на различные конкурсы. Причем с легкостью занимал первые места на областных этапах, а на республике всегда не хватало чуть-чуть: при защите сказывались волнение и повышенное чувство ответственности: не подвести школу, учителей, родителей. Например, три года назад Дмитрий Трибуш вошел в число ребят, представлявших Могилёвскую область на республиканском конкурсе научно-технического творчества учащихся «ТехноИнтеллект», его работа была признана лучшей в номинации «экология и рациональное природопользование», в 2018 году стал победителем областного этапа конкурса «Сто идей для Беларуси», тогда его идея была признана одной из самых перспективных. А в феврале этого года Дима, собравшись и настроившись только на результат, уверенно выступил в финале республиканского конкурса научных биолого-экологических работ учащихся и завоевал диплом 3-й степени, его проект стал одним из лучших в секции «почвенные ресурсы и агроэкология».

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

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