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Мингорисполком обратился в прокуратуру - просит установить истинные причины проблем с водой

26.06.2020 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Причины возникших проблем с водой пока не ясны. Для их установления Мингорисполком обратился в прокуратуру. Об этом сообщал поздно вечером 25 июня телеграм-канал «Минск.Официально».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты, — сообщал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

— Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб, одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру.

На вопрос, чем объясняется постепенное распространение проблемы по городу, мэр Минска отвечает так:

— Проблемы с водой возникли в тех районах столицы, где вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига — Тимирязева в Центральном. Ситуация контролируемая.

 
Теги: Минск
 
 
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Причины возникших проблем с водой пока не ясны. Для их установления Мингорисполком обратился в прокуратуру. Об этом сообщал поздно вечером 25 июня телеграм-канал...
 
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