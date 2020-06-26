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По данным лаборатории «Минскводоканала», вода в сети уже соответствует нормам, но пить ее пока нельзя

26.06.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неприятный запах из системы водоснабжения удалось вывести, но запрет на использование воды для питья пока не снят. Об этом сообщает «Минскводоканал», также на сайте предприятия опубликовали результаты утренних и вчерашних проб воды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Минскводоканал» опубликовал информацию по состоянию на 9 утра 26 июня, пятница.

«Доброе утро, минчане! Команда минского водоканала с коллегами трудились в непрерывном режиме, чтобы вывести из системы водоснабжения неприятный запах. Результаты исследований за ночь свидетельствуют о том, что нам вместе это удалось! По всем показателям качества по данным аккредитованной лаборатории УП „Минскводоканал“ вода в распределительной сети города Минска соответствует санитарным правилам и нормам».

Пока запрет на использование водопроводной воды для питья действует, но «Минскводоканал» надеется, что его снимут в ближайшее время — после подтверждения качества воды Минским городским центром гигиены.

Предприятие благодарит минчан за терпение и понимание.

В случае возникновения вопросов по качеству воды просьба обращаться по телефонам 115 или 389 40 90, 389 40 51 для незамедлительного принятия мер.

Вот результаты проб на 7.00 26 июня


Вот результаты проб на 25 июня (после обеда)


 
Теги: Минск
 
 
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Неприятный запах из системы водоснабжения удалось вывести, но запрет на использование воды для питья пока не снят. Об этом сообщает «Минскводоканал», также на...
 
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