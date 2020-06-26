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Выясняются обстоятельства аварии на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской в Минске

26.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Geely двигалась в направлении улицы Ратомской и столкнулась с Кіа, первое авто развернуло и отбросило в Volkswagen, который ехал по улице Тихой, а затем и на бордюрный камень. В результате  Geely опрокинулась. Водители Kia  и Geely  с травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель Geely  поехал на красный сигнал светофора.

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Водитель автобуса, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Zotye, который остановился впереди. Последнее авто отбросило на Lada. В результате травмы получил водитель Zotye, он госпитализирован.

 
 
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Geely двигалась в направлении улицы Ратомской и столкнулась с Кіа, первое авто развернуло и отбросило в Volkswagen, который ехал по улице Тихой, а затем и на бордюрный...
 
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