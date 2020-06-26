Источник материала: БT

На улице Столетова сегодня произошло ДТП с участием трех транспортных средств

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выясняются обстоятельства аварии на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской в Минске Geely двигалась в направлении улицы Ратомской и столкнулась с Кіа, первое авто развернуло и отбросило в Volkswagen, который ехал по улице Тихой, а затем и на бордюрный...

Geely двигалась в направлении улицы Ратомской и столкнулась с Кіа, первое авто развернуло и отбросило в Volkswagen, который ехал по улице Тихой, а затем и на бордюрный камень. В результате Geely опрокинулась. Водители Kia и Geely с травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель Geely поехал на красный сигнал светофора.Водитель автобуса, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Zotye, который остановился впереди. Последнее авто отбросило на Lada. В результате травмы получил водитель Zotye, он госпитализирован.