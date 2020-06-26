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В Минском море замечена дохлая рыба. А как там вообще обстановка перед выходными?
26.06.2020 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY обратился читатель, который рассказал, что вчера вечером в районе лодочной станции на Минском море он заметил мертвую рыбу и почувствовал запах аммиака. Учитывая
Лодочная станция, о которой идет речь, находится рядом с пляжем № 8. Тут загорает немного людей, но никто не купается.
Оно и не удивительно. Ведь вода тут, мало того, что покрыта зелеными водорослями, так еще в ней иногда встречается мертвая рыба. На отрезке примерно в 50 метров возле берега мы заметили как минимум пять дохлых рыб.
Но рыбаки говорят, что и водоросли, и мертвая рыба — норма для этих мест в такую жару. Она дохнет от недостатка кислорода. И если карп еще худо-бедно с этим справляется, то карасю и правда тяжеловато.
Что же касается запаха аммиака, то мы его тут не услышали. Рыбаки — тоже. Хотя один из них сказал, что другому рыбаку сегодня утром аммиаком тут пахло.
Сама же лодочная станция принадлежит Управделами президента и вход на нее для посторонних закрыт. Но охранник подтверждает, что мертвая рыба и водоросли в такое время для этих мест — не новинка.
Двигаемся дальше в сторону девятого пляжа, который находится возле санатория «Юность». Вода тут без водорослей, аммиаком тоже не пахнет. Купание тут хоть и запрещено, но на это мало кто обращает внимание.
За происходящем с лодки на озере наблюдает спасатель, но из воды никто никого не гонит. Судя по прогнозу погоды, завтра народу тут будет в разы больше.
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Съездили на Минское море и посмотрели, что там сейчас происходит.
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